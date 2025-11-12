메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

김영희 경기도의원, 특수학교 학생 생존수영 교육 실시 촉구

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2025-11-12 14:05
입력 2025-11-12 14:05
이미지 확대
김영희 의원이 11일 열린 2025년도 광주하남·이천·여주 교육지원청 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)
김영희 의원이 11일 열린 2025년도 광주하남·이천·여주 교육지원청 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 교육기획위원회 김영희 의원(더불어민주당, 오산1)은 지난 11일 열린 2025년도 광주하남·이천·여주 교육지원청 행정사무감사에서 특수학교 학생 대상 생존수영 교육의 필요성을 강조했다.

「경기도교육청 학생 생존수영교육 지원 조례」에 따르면 특수학교 학생도 생존수영 교육 대상에 포함되지만, 현재까지 특수학교는 한 차례도 생존수영 교육을 진행하지 않은 것으로 확인됐다.

이날 김영희 의원은 “지난 2023년 조례 개정으로 특수학교 학생도 생존수영 교육을 할 수 있는 근거가 마련됐지만, 아직까지 단 한 번도 생존수영 교육이 실시되지 않았다”며, “위기 대응 능력이 가장 취약한 특수교육 대상 학생들이 안전교육에서조차 소외되고 있다”고 지적했다.

그러면서 김영희 의원은 “교육지원청은 관할 수영장의 특수교육 대상 학생을 위한 접근성 실태를 점검하고, 특수교사와 보조교사가 함께 참여하는 별도의 생존수영 프로그램을 마련해야 한다”고 밝혔다.

이에 대해 오성애 광주하남교육장은 “특수학교 학생은 중증 장애 학생이 많아 그동안 생존수영 프로그램을 운영하지 않았다”며, “앞으로 장학점검 등을 통해 개선 방안을 마련하겠다”고 답변했다.
최호정 서울시의회 의장, 독일 콘라드 아데나워 재단 한국사무소 대표 접견
서울시의회 바로가기
thumbnail - 최호정 서울시의회 의장, 독일 콘라드 아데나워 재단 한국사무소 대표 접견

마지막으로 김영희 의원은 “특수학교 신설 시에는 휠체어 접근이 가능한 구조 설계 등 장애 학생의 이동 편의를 반드시 고려해야 한다”며, “모든 학생이 차별 없이 안전한 교육을 받을 수 있도록 교육청이 적극적으로 나서 달라”고 당부했다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기