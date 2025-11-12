신미숙 경기도의원, 급식실현대화·공간재구조화 예산 중복...부서 간 소통 행정 오류 지적

이미지 확대 신미숙 의원이 10일 동두천양주·고양·구리남양주·연천교육지원청을 대상으로 한 2025년도 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 신미숙 의원(더불어민주당, 화성4)에 따르면 10일 동두천양주·고양·구리남양주·연천교육지원청을 대상으로 한 「2025년도 행정사무감사」에서 급식실 현대화 사업과 공간 재구조화 사업 간 중복 예산 집행 여부가 쟁점이 됐다.이날 신미숙 의원은 동두천양주 관내 한 초등학교 사례를 지적하며, “해당 학교는 2023년 급식실 현대화 사업 예산이 이미 확정됐음에도 이듬해인 2024년에 같은 학교가 공간 재구조화 사업 대상으로 선정됐다”면서 공간 재구조화 사업 안에 이미 급식실 신축이 포함돼 있다면 별도로 급식실 현대화 사업 예산을 편성할 필요가 없는 것 아니냐”라고 문제를 제기했다.이어 신 의원은 “교육지원청이 사업별 예산 편성, 명시이월된 예산의 활용 여부조차 명확히 파악하지 못하고 있는 것”이라고 지적하며, “학교 현장의 사업 추진 현황에 대한 기본적인 공유는 필수다”라고 언급했다.또한 신 의원은 “오래된 학교일수록 그 지역의 역사와 고유성을 상징하는 만큼 공간 재구조화 사업처럼 대규모 학교 개선 사업의 경우에는 교육공동체를 비롯한 지역사회와의 긴밀한 협력을 통해 추진해야 한다”고 강조했다.한편, 신 의원은 이번 행정사무감사를 통해 경기교육정책의 내실있는 점검과 효율적인 사업 추진 여부를 면밀하게 검토해 나가며 현장 중심의 정책 대안을 제시할 예정이다.온라인뉴스팀