안계일 경기도의원, 경기도 화학사고 전국 1위...‘화학구조단’ 신설 촉구
수정 2025-11-12 14:38
경기도의회 안전행정위원회 안계일 의원(국민의힘, 성남7)은 12일 열린 2025년 행정사무감사에서 경기도의 화학사고 대응체계가 여전히 임시 수준에 머물러 있다며, 경기소방재난본부 내 전문 전담 조직인 ‘화학구조단’ 신설을 강력히 촉구했다.
최근 5년간 전국에서 발생한 화학사고 464건 중 104건(22.4%)이 경기도에서 발생했다. 도내 유해화학물질 취급 사업장은 6천59곳이며, 취급 물질은 15개 법률과 7개 부처가 관리하는 6천600여 종에 달한다. 그럼에도 도내 소방 인력 약 1만 1천여 명 중 화학사고 대응 전문 인력은 113명(1%)에 불과하다.
현재 도내 화학 사고 전담 인력은 특수대응단 내 한 개 팀 단위로 운영되고 있으며, 각 소방관서별 장비와 훈련, 지휘 체계가 분산돼 있어 대형 화학 사고 발생 시 신속하고 전문적인 대응이 어렵다는 지적이 잇따른다.
안 의원은 “경기도는 이미 전국에서 화학 사고가 가장 많이 발생하는 지역”이라며 “팀 단위 대응체계로는 구조적으로 한계가 명확하다”라고 지적했다. 또한, “장비·인력·훈련·지휘 체계를 일원화한 전담 화학구조단 신설은 선택이 아니라 필수”라고 강조했다.
안 의원은 2024년 행정사무감사와 2025년 업무보고 시에도 같은 요구를 이어왔으며, 당시 소방재난본부장도 “화학구조 기능을 갖춘 전담센터를 검토하겠다”라고 답변했다. 그러나 이후 구체적인 조직 개편이나 추진 계획은 공유되지 않은 상태다.
안 의원은 “경기도가 전국 최다 화학사고 지역임에도 불구하고 대응체계는 여전히 임시적 수준에 머물러 있다”라며 “사고 후 대책이 아닌 사전 예방 중심의 구조 개편이 필요하다”라고 말했다.
안 의원은 화학구조단 관련 조례 제정을 통한 제도적 지원 의지를 밝히며, “의회는 제도적 기반을 마련할 준비가 되어 있으니, 이제 본부가 실행 의지를 보여줄 때”라고 강조했다.
