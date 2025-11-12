이은미 경기도의원, 안산 수암119안전센터 철저한 준비로 원활한 운영 이뤄야

이미지 확대 이은미 의원이 12일 경기소방재난본부에 대한 현지 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

이은미 경기도의회 의원(더불어민주당, 안산8)은 12일 경기소방재난본부에 대한 현지 행정사무감사에서 내년 5월 개청을 앞둔 안산 수암119안전센터의 추진 상황을 점검했다.이날 화상으로 감사에 출석한 박정훈 안산소방서장은 “지역사회 재난 대응을 위해 수암119안전센터 개청이 차질 없이 진행될 수 있도록 인력 확보에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.안산 수암동·장상동·장하동·양상동 일대를 관할하게 될 수암119안전센터는 지역 소방서비스 강화를 위해 2022년부터 건축 기획 및 설계가 시작됐으며, 2026년 2월 준공 후 5월 개청을 목표로 한다.수암119안전센터의 인력 배치 상황을 점검하며 이은미 의원은 경기 소방 인력 부족 문제의 구조적 원인을 지적했다.경기도의 소방공무원 정원은 2022년 이후 현재까지 1만 1,495명으로 동결된 상태여서 신축 119안전센터에도 인력 배치가 원활하지 않은 상황이다. 실제 의정부 민락119안전센터의 경우 올해 1월 개청했지만, 현재까지 정원을 채우지 못한 채 운영되고 있는 실정이다.이 의원은 “소방 인력이 부족하면 도민을 위한 현장 대응력에도 영향을 미칠 수밖에 없다”며 “이를 해결하기 위해서는 근본적으로 경기 소방공무원 정원 확대가 필요하다”고 강조했다.신규 인력이 꾸준히 충원돼야 현장에서 경험을 쌓고, 중간 계급이 되어 현장에서 지휘 역량을 발휘할 수 있지만, 현재 경기 소방의 계급별 인력 분포를 보면 이러한 순환이 쉽지 않은 구조다.이에 이 의원은 “경기도 인구와 함께 소방서비스에 대한 수요는 계속 늘어나는데 현재 소방공무원 정원으로는 인력 돌려막기식 운용만 반복된다”며 “경기소방재난본부가 행정안전부, 소방청과 한층 강화된 협의로 도민의 생명과 안전을 지키기 위한 실질적 성과를 만들어야 한다”고 촉구했다.온라인뉴스팀