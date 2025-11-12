장한별 경기도의원 “행정사무감사 보고자료에는 계획만, 실제 개선은 없어”...투명한 자료를 통한 신뢰성 확보해야

이미지 확대 장한별 부위원장이 12일 열린 2025년도 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 장한별 부위원장(더불어민주당, 수원4)은 12일 경기도교육청 남부연수원·율곡연수원·미래과학교육원·국제교육원·북부연수원·평생학습관·미디어교육센터에 대한 2025년도 행정사무감사에서 국제교육원을 대상으로 작년도 행정사무감사 지적사항 미이행과 부실한 업무보고 자료를 지적했다.장한별 부위원장은 2024년도 행정사무감사에서 지적했던 사항을 설명하며 “당시 국제교육원에 다문화 학생과의 소통을 위한 ‘학교생활 외국어’ 연수 추진에 실제 도내 다문화 학생 비율을 고려해달라고 주문했다”며 “업무보고의 향후계획만 보면 비율이 반영된 것처럼 보이나, 현재까지 실제 이수 인원을 살펴보면 작년과 달라진 점이 없다”고 지적했다.이어 장 부위원장은 “국제교육원의 보고자료에는 실제 이수 인원을 기재하지 않고, 개선이 이루어진 것처럼 향후 계획만을 명시해놓았다”며 “개선을 요구했던 의원으로서 해당 보고자료는 지난 행정사무감사 지적사항을 교묘히 감추려는 것으로밖에 생각되지 않는다”고 질타했다.또한, 장 부위원장은 “작년 행정사무감사에서 ‘국제교류 특색사업’ 추진에 있어서도 다문화 학생들이 실제 교육 혜택을 체감할 수 있도록 다문화 학생 비율을 고려해 추진해달라고 했으나, 해당 사항을 고려한 부분을 전혀 확인할 수 없으며, 보고자료에는 해당 사업 자체가 없다”며 “전년도 지적사항을 충실히 검토했다면, 올해 자료에는 다문화 학생 비율이 높은 국가와의 교류를 확대하고, 명확하게 업무보고 자료에 담겨있어야 했다”며 날 선 지적을 이어갔다.장 부위원장은 “경기도교육청국제교육원이 본연의 역할을 충실히 하려면 교육공동체가 신뢰할 수 있는 투명한 자료공개가 시작”이라며 국제교육원 차원의 투명한 행정을 촉구했다.이어지는 추가 질의에서 장 부위원장은 율곡연수원을 대상으로 “교육공무직원의 수가 일반직공무원에 비해 약 3배 인원이 있음에도 교육공무직 연수는 일반직에 비해 상대적으로 연수 과정이 턱없이 모자란 실정”이라고 지적했다. 장 부위원장은 “계속해서 교육공무직원의 연수 확대 요청이 있는 만큼 율곡연수원 차원에서 적극적으로 교육공무직 연수에도 관심을 가져달라”고 주문하며 질의를 마쳤다.온라인뉴스팀