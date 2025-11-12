이애형 경기도의원, 실제 교육현장을 반영한 연수 프로그램 내실화 주문

이미지 확대 이애형 위원장이 12일 열린 2025년도 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 이애형 위원장(국민의힘, 수원10)은 12일(화) 경기도교육청 남부연수원·율곡연수원·미래과학교육원·국제교육원·북부연수원·평생학습관·미디어교육센터에 대한 2025년도 행정사무감사에서 북부연수원 화해중재단 연수과정 실효성 강화 및 평생학습관 차원 장애 학생들을 위한 프로그램 개발 필요성을 강조했다.이애형 위원장은 북부연수원에서 신규사업으로 추진 중인 ‘화해중재단 직무연수 심화·전문가 과정’에 대한 설명과 함께 “매뉴얼에 따른 화해중재 절차는 크게 예비중재·본중재·사후 관리로 이루어져 있으나, 예비중재 및 본중재 추진에 따른 시간부족으로 실제 현장에서 사후관리에 대한 어려움이 있다”며 “화해중재의 목표는 갈등의 종결을 넘은 관계회복 및 공존이라고 할 수 있는 만큼 연수 과정에 해당 어려움의 해소를 위한 내용을 담아주기를 바란다”고 당부했다.또한, “다양한 분야의 갈등조정 전문가로 구성된 화해중재단이 보다 원활히 화해를 중재하기 위해서는 학교 구성원이라고 할 수 있는 학생·학부모·교직원 등 교육공동체에 대한 이해가 필요하다”며 “화해중재단이 실제 교육현장을 이해할 수 있도록 다양한 연수와 접근 등 연수원 차원 방안을 모색해주기를 바란다”고 요청했다.이어, 이 위원장은 “경기도교육청의 남부·북부연수원 및 율곡연수원의 역할은 연수 대상자들에게 양질의 연수를 제공하는 것”을 재차 강조하며 “양질의 연수와 함께 여러 직렬의 경기교육 구성원들이 서로의 업무를 이해하고 협력할 수 있는 교차 연수 과정 추진 등의 접근도 적극적으로 검토해주기를 바란다”고 당부했다.이어 평생학습관을 대상으로 이 위원장은 “작년도 행정사무감사에서 평생학습관 차원 장애학생 부모에 대한 프로그램, 장애인 보조공학기기 제공 뿐만이 아니라, 장애 학생들을 위한 직접적인 프로그램 개발을 주문했으나, 여전히 해당 아이들을 위한 프로그램은 부재한 실정”이라며 “그 누구도 소외받지 않고 평생교육을 제공할 수 있는 환경이 조성될 수 있도록 평생학습관 차원 보다 적극적으로 노력해줄 것”을 주문했다.온라인뉴스팀