김회철 경기도의원, ‘교원 대상 학부모 대응 연수 부재’와 ‘잦은 조직개편·인사이동’ 지적

이미지 확대 김회철 의원이 12일 열린 제387회 교육행정위원회 경기도교육청 직속기관 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 김회철 의원(교육행정위원회, 화성6)은 2025년 11월 12일(수) 열린 제387회 교육행정위원회 경기도교육청 직속기관(남부·북부교육연수원 등) 행정사무감사에서 학부모 민원 대응 연수 부족 문제와 잦은 조직개편 및 인사이동으로 인한 업무 비효율성을 지적했다.김 의원은 “최근 저연차 교원, 특히 신규 교사들이 학부모 민원 응대 과정에서 큰 어려움을 겪고 있다”며 일부는 이로 인한 심리적 부담으로 교직을 떠나는 사례도 발생하고 있는 만큼, 이들을 위한 집중적이고 실질적인 민원 대응 연수 프로그램이 시급함을 강조했다. 특히 신규 교원과 신입 공무원 연수과정에서 학부모 관련 연수 내용 강화를 요청했다.또한 김 의원은 “학교에서 학부모를 상대하는 사람은 교사뿐 아니라 행정직원 등 다양한 교육공동체가 함께하고 있다”며 “이러한 구성원 모두가 참여할 수 있는 통합형 민원 대응 연수로 발전해야 한다”고 제안했다.이에 대해 남부교육연수원 심한수 원장은 “현장의 요구를 반영해 새로운 교육과정을 적극 검토하겠다”며 “제안을 바탕으로 필요한 프로그램을 연구하고 개선하겠다”고 답변했다.이와 함께 김 의원은 잦은 조직개편과 인사이동 문제도 함께 지적하며 “교육청과 직속기관에서 인사 이동이 너무 빈번하게 이루어지고 있어 업무의 연속성과 정책의 일관성이 떨어지고 있다”고 말했다.이어 “한 부서가 안정적으로 사업을 추진할 수 있도록 중장기적 조직 운영 계획과 인사관리 개선이 필요하다”고 강조했다. 김 의원은 “교육정책의 효과는 단기간에 나타나지 않는다”며 “사람 중심, 현장 중심의 지속 가능한 행정 구조를 마련해야 한다”고 당부했다.김회철 의원은 이번 지적을 통해 “현장의 어려움을 정확히 이해하고 이를 해결할 수 있는 실질적 연수 강화와 정책의 연속성을 지킬 수 있는 안정된 조직 운영 체계가 함께 마련돼야 비로소 경기도교육청이 진정한 ‘현장 중심의 교육행정’을 실현할 수 있다”고 강조했다. 이어 “연수원과 교육원이 교원과 공무원 모두에게 든든한 동반자가 되어, 경기도 교육이 한 단계 더 성장하길 기대한다”고 밝혔다.온라인뉴스팀