이용호 경기도의원, 경기도주식회사 2025년 신규사업 6건 추진 전반 점검

이미지 확대 이용호 부위원장이 12일 경기도의회 경제노동위원회 회의실에서 열린 제387회 정례회 경제노동위원회 제3차 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 경제노동위원회 이용호 부위원장(국민의힘, 비례)은 12일(수) 경기도의회 경제노동위원회 회의실에서 열린 제387회 정례회 경제노동위원회 제3차 행정사무감사에서 경기도주식회사와 경기도시장상권진흥원을 상대로 현안 개선을 주문했다.이용호 부위원장은 경기도주식회사의 2024년 관용차 위반 내역을 지적하며 “대다수가 주정차 위반”이라며 “과태료를 개인이 부담하더라도 도민 눈높이에서 사소한 위반부터 줄여야 한다. 사무공간 등 주차 여건이 어렵더라도 사전 대책으로 재발을 막아 달라”라고 말했다. 이에 대표이사는 “더 면밀히 신경 쓰겠다”라고 답했다.이어 경상원에 대해서는 “직장 내 괴롭힘 관련 민원을 접수받았다”라며 “전 직원 실태점검을 정례화하고, 퇴직자 포함 2차 가해 방지 절차를 강화하라”고 요구했다. 경상원장은 “부임 후 실태조사를 진행했고, 지난해 사례는 노동청 신고에 따라 노무사 자문·조치를 완료했다”라고 설명했다.또한, 이용호 부위원장은 다회용기 민간확산 지원과 관련해 “영화관 등 참여처 확대 과정에서 협의 지연이 발생했다”라며 원인과 대책을 물었다. 이에 대표이사는 “자체 부담에 대한 업계의 난색으로 확산 속도가 더디다. 긴밀히 협의해 참여를 늘리겠다”라고 밝혔다.이어, 이용호 부위원장은 “공공배달앱 소비 쿠폰 지급 기준의 잦은 변경으로 이용자 혼선이 있었다”라며, “정부 정책 변경에 따른 조정이었다고 할지라도 정책 변경 시 사전 안내와 화면 고지를 강화해 이용자 혼란을 줄여야 한다”라고 당부했다.나아가, 이용호 부위원장은 “재생에너지 사업과 관련해 부지 확보 지연으로 사업이 늦춰졌다”라며 일정관리 강화를 요청했으며, 주식회사로부터 “부지 협의가 길어졌으나 9월 합의에 이르렀다. 지연에 대해 송구하며 속도감 있게 추진하겠다”라는 답변을 받아냈다.아울러, 이용호 부위원장은 “작년 행정사무감사에서 다수의 의원이 경기도 주식회사가 경기지역화폐 사업을 대행하길 바란다고 한 질의에 주식회사는 3년 가량의 준비하겠다라고 답한 바, 현재 준비는 어느 단계인지 답변 바란다”라고 질문했다. 이에, 대표이사는 “예산이 여의치 않아 준비하고 있지 못하지만, 올 본 예산에서 연구용역이 반영된다면, 내년 1월 발주하겠다”라고 답했다.끝으로 이용호 부위원장은 “신규사업은 성과지표와 일정이 명확해야 한다”라며, “다음 보고 시 △이용자 편의 개선 결과 △참여처 확대 실적 △정책 변경 대응 절차 △지연 사업의 보완 일정 등을 수치로 제시해 달라”고 당부했다.온라인뉴스팀