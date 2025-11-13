장대석 경기도의원 “숙박시설 완강기 점검 실효성 강화 및 의용소방대 운영의 본래 목적 회복 필요”

이미지 확대 장대석 의원이 12일 경기도 소방재난본부에 대한 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 장대석 의원(더불어민주당, 시흥2)은 12일 경기도 소방재난본부에 대한 행정사무감사에서 숙박시설 완강기 관리의 형식적 점검 실태와 의용소방대 오케스트라 운영의 예산 불투명 문제를 강하게 지적했다.장대석 의원은 “지난해 부천 호텔 화재 당시 완강기가 작동하지 않아 인명 피해가 발생했음에도, 여전히 숙박시설 객실 내부 완강기에 대한 전수조사가 이뤄지지 않고 있다”고 지적했다.이어 장 의원은 “소방본부는 ‘객실 진입이 어렵다’는 이유로 공용공간만 점검하고 있으나, 실제 피난기구는 객실 내부에 설치돼 있어 이는 안전 점검의 핵심을 놓치는 것”이라고 강조했다.장 의원은 “숙박시설 완강기가 단순히 설치 여부만 확인되는 형식적 점검으로는 재발 방지에 한계가 있다”며 “빈 객실을 대상으로 업소 관계자 협조를 통한 정기적 점검체계를 구축해야 한다”고 촉구했다.또한 장 의원은 “부천 호텔 화재 이후 1년이 지났지만, 경기도 차원의 구체적인 개선계획이 아직 수립되지 않은 점은 심각한 문제”라며 “도민의 생명과 직결된 안전시설에 대한 점검체계를 근본적으로 재정비해야 한다”고 강조했다.이어 장 의원은 의용소방대 오케스트라 운영의 예산 투명성 문제도 제기했다.장 의원은 “의용소방대 오케스트라가 1년에 약 4,600만 원의 예산으로 운영되고 있으나, 일부 단원이 의용소방대 본연의 지역 봉사·화재예방 활동에는 참여하지 않고 공연 중심으로 활동하고 있다”며 “이는 의용소방대 설립 목적과 배치된다”고 지적했다.이어 장 의원은 “오케스트라 운영이 도민 안전 강화라는 본래의 취지에 맞게 운영되도록 별도 예산 편성 및 참여자 자격 기준을 명확히 해야 한다”며 “지역 의용소방대 활동과 무관한 인원이 예산을 사용하는 불합리한 구조는 반드시 개선해야 한다”고 강조했다.끝으로 장 의원은 “소방본부는 형식적 점검과 보여주기식 행정에서 벗어나 현장의 실효성을 높이는 방향으로 제도 개선에 나서야 한다”며, “도민이 체감할 수 있는 안전경기 실현을 위해 지속적인 관리와 제도 정비가 필요하다”고 밝혔다.온라인뉴스팀