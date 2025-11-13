지미연 경기도의원 “공공의료·보건기관 리더십 부재... 도민 안전 위협받고 있다”

이미지 확대 지미연 의원이 12일 제387회 정례회 중 경기도의료원과 경기도보건환경연구원 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 보건복지위원회 지미연 의원(국민의힘, 용인6)은 11월 12일(수) 제387회 정례회 중 경기도의료원과 경기도보건환경연구원 행정사무감사에서 “두 기관 모두 도민의 생명과 안전을 책임지는 핵심 기관이지만, 행정은 형식에 머물고 리더십은 부재하다”며 강하게 질타했다.지 의원은 먼저 경기도의료원을 향해 “일부 공공병원의 장기간 휴진과 진료 공백은 도민에게 직접적인 피해를 주는 심각한 문제이며, 이는 병원장의 리더십 부재에서 비롯된 것”이라고 지적했다.이어 “공사 지연이나 인력 관리 부실 등 기본적인 운영조차 제대로 이루어지지 않고 있다”며 “이 같은 상황은 무사안일주의에 빠진 결과로, 그 피해는 고스란히 1,421만 경기도민의 몫이 되고 있다”고 비판했다.지 의원은 “공공병원 경영의 성패는 구조가 아니라 병원장의 관심과 노력에 달려 있다”며 “병원장들은 의사 한 명, 진료과 하나의 공백에도 책임을 느끼고 적극적으로 대응하는 리더십을 보여야 한다”고 강조했다.또한 “성과 목표 없이 운영하는 것은 도민을 위한 공공병원의 기본이 아니다”라며 “공공병원장들이 스스로 목표를 세우고, 조직을 움직이며, 결과로 평가받는 경영 체계를 만들어야 한다”고 덧붙였다.지 의원은 이어진 보건환경연구원 행정사무감사에서도 “도민의 먹거리와 생활 위생을 책임지는 연구원이 정작 도민이 아닌 도청만 바라보는 기관이 되어버렸다”고 지적했다.그는 “연구원이 실시한 ‘다회용 컵 안전성 검사’는 1,420만 도민을 위한 것이 아니라 도청 납품업체만을 대상으로 한 검사에 불과하다”며 “도청 직원만 경기도민이냐”고 꼬집었다. “농산물 안전검사 건수도 1년 새 22% 줄었는데, 이로 인해 도민의 먹거리 안전이 위협받고 있다”며 “현장 인력 부족과 형식적인 행정 운영이 근본 원인”이라고 비판했다.지 의원은 “보건환경연구원은 도지사를 위한 기관이 아니라 도민을 위한 기관”이라며 “먹거리와 환경의 안전은 숫자가 아니라 신뢰의 문제다. 인력 정상화와 현장 중심의 검사체계를 통해 도민의 신뢰를 되찾아야 한다”고 강조했다.마지막으로 지 의원은 “공공의료와 환경안전 모두 사람의 문제이자 리더십의 문제”라며 “기관장이 목표를 세우고, 조직을 움직이며, 결과로 평가받는 책임경영 체계를 확립해야 한다. 그것이 진정한 도민 중심 행정의 출발점”이라고 말했다.온라인뉴스팀