윤충식 경기도의원, 가구 인력 예산 복원해야, 경기북부 미래 위한 투자

이미지 확대 윤충식 의원이 12일 대진테크노파크(이하 대진TP) 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회 소속 윤충식 의원(국민의힘, 포천1)은 12일 대진테크노파크(이하 대진TP) 행정사무감사에서 경기 북부 핵심 산업인 가구 분야의 지속 가능한 성장을 위해 ‘가구 디자인 창작 공간’ 교육 예산 복원이 반드시 필요하다고 강조했다.윤 의원은 해당 사업의 교육 과정이 2023년 중단됐다가 2024년 재개되는 등 정책의 연속성이 흔들리며 교육생 모집에 어려움을 겪은 점을 지적했다. 이러한 상황에서 내년도 예산이 절반 수준으로 삭감될 경우, 어렵게 이어온 가구 인재 양성의 명맥 자체가 끊길 수 있다고 우려했다.윤 의원은 “포천과 양주를 중심으로 한 경기 북부는 가구 산업의 핵심 거점”이라며, “가구 산업은 사양 산업이 아니라, 숙련된 인재가 뒷받침되어야 하는 기술 집약적 미래 산업”이라고 역설했다.그는 “현장에서는 외국인 근로자의 기술 유출과 이탈로 인한 인력 공백을 심각하게 걱정하고 있다”라며, “지금 국내 전문 인력을 체계적으로 양성하는 것은 우리 제조업의 미래 기반을 다지는 일”이라고 예산 복원의 시급성을 설명했다.윤충식 의원은 “이번 예산 삭감은 지역 산업의 특수성을 충분히 고려하지 못한 아쉬운 결정”이라며, “교육이 인재를 만들고, 인재가 기업을 활성화시키는 ‘선순환 구조’를 만드는 것이 무엇보다 중요하다”라고 재차 강조했다.이어 “대진TP가 주무 부서와 긴밀히 소통하여 예산 복원을 위해 적극 노력해달라”고 당부하며, “도의회 차원에서도 경기 북부의 미래 산업을 위해 함께 힘을 보태겠다”라고 밝혔다.온라인뉴스팀