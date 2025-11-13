경기도의회 문화체육관광위원회, 55만 수험생에게 따뜻한 응원 메시지 전해

이미지 확대 문화체육관광위원회 소속 의원들이 ‘누구보다 빛날 수험생 여러분의 미래를 응원합니다!’라는 메시지를 전하며 모든 수험생들에게 따뜻한 격려와 힘찬 응원을 보내고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 문화체육관광위원회(위원장 황대호)는 오늘 전국 약 55만 명의 수험생이 2025학년도 대학수학능력시험을 치르는 날을 맞아, ‘누구보다 빛날 수험생 여러분의 미래를 응원합니다!’라는 메시지를 전하며 모든 수험생에게 따뜻한 격려와 힘찬 응원을 보냈다.위원회는 지난 7일부터 시작된 ‘2025년도 문화체육관광위원회 행정사무감사’ 기간 중에도 청소년과 교육 현장에 대한 지속적인 관심을 이어갔다. 이날 경기도체육회, 경기도장애인체육회, 경기도수원월드컵경기장관리재단에 대한 감사에 앞서 황대호(더불어민주당, 수원3) 위원장을 비롯한 14명의 의원이 직접 수험생 응원 메시지를 작성하며 진심 어린 격려를 전달했다.유영두(국민의힘, 광주1) 부위원장은 “지금까지 쌓아 온 노력이 반드시 결실을 맺으실 것입니다.”, 조미자(더불어민주당, 남양주3) 부위원장은 “반짝반짝 빛나는 청춘, 응원합니다!” 등 14명의 의원들이 남긴 메시지를 통해 전국 약 55만 명, 이 중 경기도 16만 3600여 명의 수험생에게 용기와 희망을 전했다.황대호 위원장은 “오늘의 수험표 한 장은 단순한 시험표가 아니라, 여러분이 걸어온 시간과 앞으로의 꿈을 연결하는 다리”라며 “결과가 아닌 여정을 기억하길 바란다.”고 말했다. 이어 “경기도의회 문화체육관광위원회는 여러분의 도전이 단순한 입시를 넘어, 문화와 예술, 체육, 관광의 새로운 미래를 여는 첫걸음이 되기를 진심으로 응원한다.”라고 강조했다.한편, 경기도의회 문화체육관광위원회는 ‘2025년도 행정사무감사’를 경기도 문화체육관광국을 비롯한 11개 기관을 대상으로 오는 20일까지 진행할 예정이다.온라인뉴스팀