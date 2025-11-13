임상오 경기도의원 “경기소방 훈련·평가 일원화로 재난 대응력 높여야”강조

이미지 확대 임상오 위원장이 12일 열린 경기도 소방재난본부 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 임상오 위원장(국민의힘, 동두천2)은 11월 12일 열린 경기도 소방재난본부 행정사무감사에서 재난 대응훈련의 효율성과 현장 부담 완화, 그리고 소방공무원의 국제 역량 강화 방안을 중점적으로 질의했다.이번 행정사무감사는 경기도 소방재난본부의 훈련평가 운영체계, 국외훈련 제도, 감사 준비 실태 등을 점검하고, 조직 전반의 효율성과 전문성을 높이기 위한 개선 방향을 모색하기 위해 진행됐다.임상오 위원장은 “현재 긴급구조 종합훈련, 통제단 가동훈련, 다수사상자 대응훈련 등 다양한 유형의 평가가 별도로 시행되고 있다”며 “모두 재난 대응 숙련도를 평가하는 동일 목적을 지니고 있음에도 중복 운영으로 인한 비효율이 발생하고 있다”고 지적했다.이어 임 위원장은 “각 부서별 연간 훈련평가 시행이 일선 소방서의 과도한 행정 부담으로 이어지고 있다”며 “형식적인 평가가 아닌, 실질적 역량 강화로 이어질 수 있도록 평가 기준과 피드백 체계를 개선해야 한다”고 강조했다.답변에 나선 최용철 소방재난본부장은 “훈련평가의 실효성을 높이기 위해 제도 개선을 검토 중이며, 훈련·평가·환류가 연계된 통합 관리시스템 구축을 추진하겠다”고 밝혔다.마지막으로 임상오 위원장은 “소방조직 효율화 연구용역과 전술훈련평가팀 신설은 현장의 목소리를 반영해 추진돼야 한다”며 “현장 중심의 제도개선과 인력운용 효율화를 통해 실질적인 대응 역량이 강화되길 기대한다”고 말했다.한편, 경기도의회 안전행정위원회의 2025년도 행정사무감사는 도내 12개 소방서를 비롯한 소방재난본부와 소관 실·국을 대상으로 진행 중이며, 오는 11월 17일 마무리될 예정이다.온라인뉴스팀