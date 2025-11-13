최효숙 경기도의원, 미래세대를 위한 청년·청소년 정책, 현장 중심으로 실효성 높여야

이미지 확대 최효숙 의원이 10일 제387회 정례회 중 ‘2025년 경기도의회 여성가족평생교육위원회 행정사무감사’에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 최효숙 의원(더불어민주당, 비례)이 10일 제387회 정례회 중 ‘2025년 경기도의회 여성가족평생교육위원회 행정사무감사’에서 청년과 청소년을 위한 정책은 현장의 목소리에 기반해 실질적 혜택을 줄 수 있는 방향으로 추진돼야 한다고 밝혔다.이날 최효숙 의원은 “새롭게 출범한 미래세대재단이 홈페이지 관리 등에서 보인 개선 노력은 높이 평가할 만하다”며 “다만, 평생교육진흥원 등과 기능이 중첩되는 부분에 있어 연계할 것은 연계하고, 새롭게 개발할 것은 개발해 효율적으로 운영해야 한다”고 제언했다.최 의원은 ‘독도디지털체험’ 사업 성과를 언급하며 “2025년 기준 10회 전시 운영을 통해 3만 6천 명이 방문, 목표치(1만 명)의 3.5배 이상의 성과를 냈다”며 “또한, 97.9%의 높은 만족도는 디지털 시대에 걸맞은 독도 교육 모델의 가치를 증명한다”고 평가했다.이어 최 의원은 “이처럼 현장의 반응이 뜨거운 사업이 일몰된 것은 납득하기 어렵다”며, “상임위 차원에서도 예산 반영을 적극 검토할 수 있도록 살펴보겠다”고 지적했다.이에 김현삼 미래세대재단 대표이사는 “조례에 근거한 사업을 추진해 가시적인 성과도 이뤘지만 2026년 예산 편성에 반영되지 못해 아쉬움이 크다”며, “향후 예산 확보를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 답했다.아울러 최 의원은 미래세대재단과 위수탁기관 간의 복지포인트, 가족수당, 제수당 등 처우 격차 문제를 언급하며 “같은 업무를 수행하면서 근무 형태에 따라 차별받는 것은 부당하다”며 “동일노동 동일임금 원칙에 따라 형평성 있는 개선이 필요하다”고 강조했다.이에 김현삼 미래세대재단 대표이사는 “감정노동이 많은 현장에서 근무하는 위수탁기관 직원들의 처우가 열악한 점을 인식하고 있다”며, “이를 위해 다양한 심리 지원 프로그램을 운영 중이지만 근본적으로는 처우개선이 시급하다”고 설명했다.또한, “복지포인트, 가족수당, 제수당 등이 반영될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”며 “이 자리가 처우개선을 위한 시작점이 되길 바란다”고 밝혔다.끝으로 최 의원은 “출범 초기인 만큼 완벽할 수는 없지만, 홈페이지 관리 등에서 보여준 접근성과 개선 노력은 희망적이었다”며, “진정한 ‘미래세대를 위한 재단’으로서 현장의 목소리를 지속적으로 반영하고, 청소년과 청년을 위한 정책을 실질적으로 구현해 달라”고 당부했다.이 밖에도 최 의원은 미래세대재단에 ‘청년의 날 행사’와 ‘청소년 지도자 포럼’에 대한 홍보 및 사후 관리 강화를 주문했다.온라인뉴스팀