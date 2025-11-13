경기도의회 안전행정위원회, ‘2025년 바르게살기운동 경기도회원대회’ 참석

이미지 확대 안전행정위원회 소속 임상오 위원장과 의원들이 13일, 성남 실내체육관에서 진행된 ‘2025년 바르게살기운동 경기도회원대회’에 참석해 내빈들과 함께 주요행사를 지켜보고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 임상오 위원장이 ‘2025년 바르게살기운동 경기도회원대회’에서 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회(위원장 임상오)는 13일 성남 실내체육관에서 열린 ‘2025년 바르게살기운동 경기도회원대회’에 참석해 올 한 해 다양한 봉사와 나눔 활동을 실천해 온 회원들을 격려했다.이날 행사에는 임상오 위원장(국민의힘, 동두천2)을 비롯해 윤성근 부위원장(국민의힘, 평택4), 김규창(국민의힘, 여주2), 안계일(국민의힘, 성남7), 국중범(더불어민주당, 성남4), 이영봉(더불어민주당, 의정부2) 의원 등이 함께 참석했다.임상오 위원장은 축사를 통해 “바르게살기운동 회원들의 ‘진실ㆍ질서ㆍ화합’ 정신은 단순한 봉사를 넘어 지역 공동체를 지탱하는 중요한 힘이 되고 있다”며 “여러분이 보여준 실천과 나눔이 지역 곳곳에 긍정적인 변화를 만들어 가고 있다”고 감사의 뜻을 전했다.이어 “안전행정위원회도 바르게살기운동 활동이 더 널리 확산되도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”며, “각 지역의 여건을 반영한 지원이 이뤄지도록 자주 소통하겠다”고 강조했다.한편, 경기도는 건전한 사회문화 확산과 지역 공동체 참여 활성화를 위해 바르게살기운동 경기도협의회에 운영비를 지원하고 있으며, 2026년도 관련 예산을 오는 25일 안전행정위원회에서 심사할 예정이다.온라인뉴스팀