이영희 경기도의원, ‘아리셀 화재 1주기 책자, 너무 성급했다’

이미지 확대 이영희 의원이 14일 열린 2025년 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 이영희 의원(국민의힘, 용인1)은 14일 열린 2025년 행정사무감사에서 경기도가 지난해 화성 아리셀 전지공장 화재 참사 관련 1주기 기록물인 ‘눈물까지 통역해달라’를 발간한 것에 대해 “행정적 판단과 윤리적 책임 모두에서 매우 성급했다”라고 지적했다.이 의원은 “사고 원인 규명과 법적 절차가 아직 진행 중인 상황에서, 사고 당사자인 경기도가 스스로 사건을 정리하고 평가하는 것은 시기적으로 부적절하다”라며 “행정이 선(先) 홍보, 후(後) 반성의 형태로 보이지 않도록 신중해야 한다”라고 강조했다.경기도는 이번 책자 발간 목적을 “도 차원의 대응과 제도 개선 과정을 기록으로 남긴 것”이라고 설명했지만, 이 의원은 “감정적 제목과 발간사, 판매용 제작 등은 공적 기록으로서의 본래 취지를 벗어났다”라며 “도민의 세금으로 제작한 자료를 일반 서점에서 상업적으로 유통한 것은 행정 윤리에도 어긋난다”라고 비판했다.또한 이 의원은 “아리셀 화재는 도의 산업안전 관리, 인허가 감독 책임이 함께 제기된 사안”이라며 “아직 구조적 책임과 제도 개선이 끝나지 않았는데, 도가 주체가 되어 ‘자기 평가 기록물’을 내는 것은 공정성과 객관성을 훼손할 수 있다”라고 지적했다.이 의원은 특히 “참사는 기록돼야 하지만, 기록의 출발점은 피해자 중심이어야 한다”라며 “유족과 피해자의 참여나 의견 반영 없이 일방적으로 구성된 서사는 행정 기록의 신뢰성을 떨어뜨린다”라고 강조했다.이어서 이 의원은 “진정한 성찰은 책을 내는 속도가 아니라, 제도와 시스템을 어떻게 바꿔나가느냐에 달려 있다”라며 “홍보성 기록물보다 사고 재발 방지를 위한 점검·감독 체계를 실질적으로 강화해야 한다”라고 주문했다.끝으로 이 의원은 “경기도는 이번 일을 계기로 행정의 ‘표현’보다 ‘책임’을 우선시해야 한다”라며 “피해자와 도민의 시각에서 재난·안전 정책을 재검토하는 계기로 삼아달라”고 당부했다.온라인뉴스팀