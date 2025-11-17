김회철 경기도의원 “학교신설 턴키 전환...지역 중소건설사 참여 위축 우려, 보완책 마련해야”

이미지 확대 김회철 의원이 14일 제387회 정례회 교육행정위원회 경기도교육청 행정국 대상 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 김회철 의원(더불어민주당·화성6)은 14일 제387회 정례회 교육행정위원회 경기도교육청 행정국 대상 행정사무감사에서 경기도교육청이 추진 중인 학교 신설 방식의 턴키(설계·시공 일괄) 전환 정책에 대해 우려와 보완 필요성을 제기했다.김 의원은 최근 몇 년간 경기도교육청이 학교 설립 분야에서 긍정적인 변화를 이뤄낸 점을 인정하면서도, 기존의 개별 학교 개별 건축 방식에서 턴키공사 방식으로 전환하는 정책 변화를 신중하게 검토해야 한다고 강조했다.김 의원은 질의에서 “항상 변화를 줄 때는 기존 방식의 단점을 부각시키고 새 방식의 장점을 강조하는 경향이 있다. 그러나 어떤 정책에도 절대선은 없다”며 “턴키공사로 갈 경우 대형 건설사 중심으로 재편돼 지역 중소건설사들의 참여 기회가 줄어들 수 있다.이는 지역 산업생태계에도 영향을 미칠 수 있는 문제”라고 지적했다. 또한 화성 동탄 지역의 4개 학교를 묶어 추진 중인 첫 턴키 사례와 관련해, “모든 학교 공사를 하나의 방식으로만 할 수는 없다. 지역적 특성이나 근접성 등 조건이 갖춰져야 가능하다”며 “최초 시행되는 방식인 만큼 장점뿐 아니라 기존 방식의 장점도 살리고 단점도 보완하는 균형 잡힌 접근이 필요하다”고 강조했다.김회철 의원은 마지막으로 “정책 변화에는 반드시 보완요소가 필요하다. 턴키공사가 안정적으로 안착할 수 있도록 교육청이 사전 검증과 보완책을 충분히 마련해달라”고 당부했다.온라인뉴스티팀