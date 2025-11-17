오세풍 경기도의원 “노후 관사 전수조사·공동사택 확충... 교직원 정주여건 근본 개선해야”

이미지 확대 오세풍 의원이 11월 14일 2025년 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육행정위원회 오세풍 의원(국민의힘, 김포2)은 11월 14일(금)에 실시한 2025년 행정사무감사에서 경기도교육청의 교직원 관사 관리 실태를 질의하고, 지역 여건에 맞춘 관사 정비와 공동사택 확충 등 실효성 있는 개선대책 마련을 강하게 촉구했다.오 의원은 도내 모 학교의 1981년 취득 관사 사례를 제시하며 “외곽 지역일수록 관사가 필수적이지만, 생활 여건이 사실상 거주하기 어려운 수준이라는 지적이 나올 정도로 노후한 관사가 그대로 방치되고 있다”고 문제를 제기했다.이어 김포 외곽의 관사 사례를 언급하며 “이 같은 현실은 신규 교사와 우수 교사 유입을 저해하고 결국 지역 교육격차를 더욱 심화시키는 요인이 된다”고 지적했다.또한 오 의원은 교육청 자료를 근거로 “도교육청이 관리하는 826개 중 30년 이상 노후 관사는 286동(35%)이며, 그중 91%가 3급지 지역에 집중됐다”고 지적했다. 이에 오 의원은 “정작 관사가 가장 필요한 지역이 가장 낙후된 상태라는 점이 문제의 본질”이라고 강조하고, “교직원 복지와 교육청의 관리 책임이 결합된 구조적 문제”라고 규정했다.또한 오 의원은 최근 4년 연속 C등급을 받은 관사가 6곳에 달하는 점을 지적하며 “정기 점검을 하고도 개선하지 않는다는 것은 현 점검·보수 체계가 실효성을 잃었다는 명백한 증거”라며 “관사의 전수 조사 후 등급별·지역별 종합 정비 계획을 마련해야 한다”고 요구했다.아울러 오 의원은 외곽 지역의 인프라 부족을 언급하며 “젊은 교사들이 안정적 주거 환경 없이 장기 근속하기 어렵다”며 “노후 관사는 과감히 철거하고, 공동형 사택 신축, 미활용 관사의 지역 학습 공간 전환, 지역 정주 특성에 맞춘 관사 재배치 등 정책적 접근이 필요하다”고 제안했다.끝으로 오 의원은 “관사 문제는 단순한 숙소 문제가 아니라 지역 교육의 지속성과 교직원 복지 향상을 위한 핵심 정책 과제”라며 “도교육청이 책임감을 갖고 관사 관리 체계를 근본적으로 재정비해야 한다”고 강조했다.온라인뉴스팀