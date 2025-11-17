고은정 경기도의원 “킨텍스 10년 넘게 손 안 댄 임원추천 규정, ‘세계적 컨벤션센터’ 위상 반영해야”

이미지 확대 고은정 위원장이 14일 제387회 정례회 경제노동위원회 제6차 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 경제노동위원회 고은정 위원장(더불어민주당, 고양10)은 14일(금) 제387회 정례회 경제노동위원회 제6차 행정사무감사에서 킨텍스를 상대로 “킨텍스 위상에 걸맞은 임원 선임 기준을 다시 세워야 한다”라고 강조했다.고은정 위원장은 “킨텍스 임원추천위원회 운영 규정을 보면 심사 기준을 담은 제11조가 2015년 8월 개정 이후 한 번도 손대지 않았다”라며, “그 사이 킨텍스는 3전시장 건립과 해외 전시장 진출 논의까지 이어지는 세계적 전시 컨벤션 센터로 성장했지만, 임원 선임 기준은 그 변화와 위상을 전혀 반영하지 못하고 있다”라고 지적했다.또한, 고은정 위원장은 “상임감사는 조직 화합과 경영 성과를 이끌어낼 능력, 경영혁신을 추진할 수 있는 개혁 성향과 추진력, 청렴성과 도덕성을 갖춘 자리”라며, “그럼에도 최근 선임 사례를 보면 주요 경력이 교육 및 상담 분야에 치우쳐 있어, 대규모 전시·컨벤션 사업을 영위하는 킨텍스의 경영과 재무 구조를 감시·감독하기에 충분한 전문성을 담보했는지 의문을 지울 수 없다”라고 밝혔다.이어, 고은정 위원장은 “이번 문제는 특정 개인을 겨냥한 비판이 아니라, 킨텍스 전체 위상과 구성원 사기와 직결된 문제”라며, “임원추천 규정이 한 번 무너지기 시작하면 같은 방식이 반복될 수 있고, 그 과정에서 킨텍스를 함께 키워 온 내부 인력들이 깊은 상실감을 느낄 것”이라고 우려했다.나아가, 고은정 위원장은 “주주 구조가 특수하다는 점은 알고 있지만, 그렇기 때문에라도 주주총회에서 킨텍스에 맞는 전문성과 책임성을 갖춘 임원을 선임하도록 제도적 장치를 강화해야 한다”라고 덧붙였다.이에, 킨텍스 대표이사는 “현재 임원 세 자리가 공고 중인 만큼, 이번 지적 사항과 고양시의회와 경기도의회에서 나온 의견을 정리해 세 주주 기관에 공식 건의하고, 향후 임원추천위원회 운영과 임원 선임 과정에 반드시 반영하도록 노력하겠다”라고 답변했다.끝으로, 고은정 위원장은 “세계적인 전시 컨벤션 센터로 성장한 킨텍스의 위상에 걸맞게, 임원 선임 기준과 절차 역시 투명성과 전문성을 갖춰야 한다”라며, “주주총회와 임원추천위 운영 규정을 정비해 킨텍스 구성원들의 자부심을 지키고, 공공성과 경쟁력을 동시에 높이는 방향으로 개선해 달라”라고 당부했다.온라인뉴스팀