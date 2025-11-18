김성수 경기도의원 “건설·교통 행정, 도민 안전을 최우선으로 해야!”

이미지 확대 김성수 의원이 17일 열린 건설교통위원회 소관 2025년도 행정사무감사 종합감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 김성수 의원(더불어민주당, 안양1)은 17일(월) 열린 건설교통위원회 소관 2025년도 행정사무감사 종합감사에서 건설 분야의 융설시스템 및 하천 수해복구 문제, 교통 분야의 버스 안전운행 문제를 지적하며 경기도에 ‘도민 안전 중심 건설·교통 행정’을 주문했다.김 의원은 먼저 도로 융설시스템(열선) 설치에 명확한 규정이나 표준 기준이 없다는 점을 강조하고, 이에 대한 개선책 마련을 촉구했다. 김 의원은 “2024년부터 2025년까지 경기도가 시군에 총 24곳의 도로 융설시스템 설치를 지원했으나, 명확한 설치 기준이나 지침이 없어 개선이 필요한 상황”이라며 “건설국 차원에서 표준 설치 기준을 수립하는 등 조속히 대책을 마련해 달라”고 당부했다.이어 지방하천 및 소하천의 수해 피해액과 복구 소요액이 예년 대비 많이 증가한 점을 지적하고, 건설국의 예산 확보 상황을 점검하며 신속한 복구를 당부했다. 건설국이 제출한 자료에 따르면 2025년 수해 피해액은 지방하천 450억 원, 소하천 133억 원으로 전년 대비 약 10배가량 증가했으며, 이에 따른 복구 소요액은 각각 1,508억 원, 363억 원으로 추산된다. 김 의원은 “올해 수해 피해액이 크게 증가하면서 향후 복구에도 막대한 예산이 필요할 것으로 보인다”며 “도민의 안전 확보를 위해 관련 예산을 충분히 확보하고 신속한 복구가 이뤄질 수 있도록 만전을 기해 달라”고 당부했다.또한 교통국을 대상으로는 최근 발생한 광역버스 운전 중 휴대전화 사용 사례를 언급하며 운수종사자의 안전운전 관리 강화를 요청했다. 김 의원은 “이번 사건이 언론에 보도돼 사회적 이슈로 떠올랐지만, 경기도버스운송사업조합 민원 게시판을 살펴보면 운전 중 휴대전화 사용 관련 민원이 지속적으로 제기되고 있다”며 “공공관리제 시행으로 많은 도비가 투입되는 만큼, 도민의 안전을 위협하는 행위에 대해서는 경기도와 시군이 엄정하게 대응해야 한다”고 지적했다.끝으로 김성수 의원은 “건설과 교통 모든 분야에서 도민의 생명과 안전을 최우선으로 하는 정책이 실현될 수 있도록 집행부가 적극적으로 노력해 주기 바란다”며 “도의회에서도 도민 안전 확립을 위해 지속적인 점검과 개선 방안을 제시해 나가겠다”고 강조하며 질의를 마무리했다.온라인뉴스팀