윤재영 경기도의원, 도내 기업 육성, 인력 안정성 확보...콘텐츠진흥원 본연 역할 강화해야

이미지 확대 윤재영 의원이 17일 실시된 경기콘텐츠진흥원과 DMZ다큐멘터리영화제 2025년도 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 문화체육관광위원회 윤재영 의원(국민의힘, 용인10)은 11월 17일 실시된 경기콘텐츠진흥원과 DMZ다큐멘터리영화제 2025년도 행정사무감사에서 “도내 산업진흥기관은 실질적인 지역 성장과 행정 내실을 확보해야 한다”고 강조했다.윤 의원은 먼저 경기콘텐츠진흥원을 대상으로 한 질의에서 “2025년 9월 기준 경기도 업체의 계약 건수 비중은 72%로 높아졌지만, 금액 비중은 54%에 그쳤다”며 “건수는 늘었지만 고액·핵심 사업은 여전히 서울 중심으로 유지된다”고 지적했다.이어 “진흥원이 이를 ‘산업 특성’으로 설명하는 것은 책임 회피에 가깝다”며 “도내 기업의 계약 비중 격차를 줄이기 위한 구체적 기준과 실행 계획이 필요하다”고 강조했다.이어 “2025년 들어 도내 비중이 일부 개선된 것으로 보고되나, 실제 금액 구조가 얼마나 개선됐는지는 명확히 확인할 필요가 있다”고 덧붙였다.또한 윤 의원은 “진흥원이 제출한 개선노력에는 ‘도내기업 우대방안 지침 마련’이 포함됐으나, 실제 적용 사례나 증빙자료가 전혀 없다”며 “지침이 단순한 선언에 머무르지 않도록, 실제 적용 건수와 수혜 사례를 증명할 것을 주문했다.그는 “진흥원이 아직 서울 중심 계약 구조에서 벗어나지 못하고 있다”며 “자료 기준, 단가 격차 개선, 수의계약 구조 진단, 우대방안 실효성 확보 등 네 가지 과제를 중심으로 명확한 기준과 실행계획을 마련해야 한다”고 촉구했다.이후 DMZ다큐멘터리영화제 관련 질의에서 윤 의원은 “영화제 정원은 10명(1국 5팀)인데, 최근 3년간 상시 근무 계약직의 조기 퇴사자가 매년 발생하고 있다”며 “조직의 기초 행정체계가 제대로 작동하지 못하는 구조”라고 지적했다.이어 “중도퇴사율이 높을수록 업무 인수인계와 매뉴얼 관리가 어려워지고, 이는 조직 역량 저하로 이어진다”며 “이탈 원인을 분석하고 인력 유지 대책을 마련해 행정 안정성을 높여야 한다”고 당부했다.마지막으로 윤 의원은 “두 기관 모두 수치와 체계가 불안정한 것은 내부 기준과 전략의 부재 때문”이라며 “자료 관리, 계약 구조, 인력 운영 등 기초부터 재점검해 경기도 문화산업 전반의 신뢰를 회복해야 한다”고 재차 강조했다.온라인뉴스팀