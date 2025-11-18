오석규 경기도의원, 경기도 관광 혁신 ‘수도권 통합패스’ 출시 제안 및 MICE산업 의정부시 육성 제안

이미지 확대 오석규 의원이 14일 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 문화체육관광위원회 오석규 의원(더불어민주당, 의정부4)은 지난 14일 행정사무감사에서 경기도 관광 산업의 실질적인 도약을 위해 경기투어패스의 실효성을 높이기 위한 관광객 유치 규모와 관광산업 활성화 그리고 관광 인프라 등이 경기도보다 활성화되어 있는 서울특별시와 인천광역시를 묶은 경기·서울·인천, ‘수도권 관광 통합패스’ 출시를 제안했다.특히 오석규 의원은, “이재명정부 관광정책 기조에 맞춰 선제적인 경기도 관광정책 수립과 중앙정부 연계의 중요성”을 강조했다.이어 오석규 의원은, ‘의정부(議政府)’의 역사적 의미가 의정부시 지역명에 고스란히 그 의미와 가치를 담고 있어 이를 활용한 역사와 전통의 의정부시 마이스(MICE) 산업 육성에 경기도의 적극적인 지원 요청 등 핵심 전략 두 가지를 제안했다.오석규 의원은 먼저 경기투어패스(이하 투어패스)의 운영 실태를 면밀히 분석했다. 자료에 따르면, 투어패스 판매 실적은 특정 시기(2024년 8월)에 김동연 경기도지사의 사회관계망서비스(SNS) 홍보 활동으로 인해 일시적으로 급증했으나, 이후 지속적인 성과로 이어지지 못했다. 이를 ‘유명인 효과’에 기댄 단기 성과로 분석하며, “경기도가 보유한 홍보대사 등 내부 자원을 활용한 지속적이고 체계적인 홍보 전략이 부재하다”고 지적했다.또한, 투어패스의 구조적 개선 필요성도 강조했다. 오석규 의원은 “서울패스는 공항, 시내 주요 서점, 편의점 등 강력한 오프라인 판매망을 갖춘 반면, 투어패스는 웹 기반 판매에만 의존해 접근성이 현저히 낮다”고 밝혔다. 이어 “누리집(홈페이지) 역시 양평, 가평 등 특정 지역이나 타 시·도 연계 상품이 부각돼 경기도 전체를 아우르는 매력이 부족하다”고 덧붙였다.외래 관광객의 78.4%가 서울에 집중되는 현실 속에서 경기도가 10%대의 방문율에 그치는 것은 지리적 한계가 아닌, 보유한 자원을 제대로 활용하지 못한 결과라는 것이 오석규 의원의 진단이다.이에 대한 근본적인 해결책으로 오 의원은 ‘수도권 관광 통합패스’를 제안했다. “서울이라는 거대 도시를 둘러싼 경기도는 ‘낙수효과’를 극대화해야 하며, 공항과 항만을 가진 인천과의 연계도 필수적”이라며, “경기도가 주도해 서울, 인천과 함께 수도권 전체를 묶는 통합 관광 패스를 기획·발행해야 한다”고 역설했다.만약 시·도 간 협력이 어렵다면, 문화체육관광부에 ‘대한민국 관광 발전’이라는 대의를 내세워 중앙정부 차원의 통합 패스 도입을 건의하는 방안도 고려해야 한다고 밝혔다.두 번째 핵심 사안으로 마이스 산업의 철학적 부재를 지적했다. 오 의원은 경기도가 킨텍스(KINTEX)가 위치한 고양시를 중심으로 마이스 산업을 육성하는 것은 타당하나, 산업의 ‘철학과 가치’를 담아내는 데는 미흡하다고 평가했다. “마이스(MICE) 산업의 본질은 ‘회의(Meeting)’이며, 이는 ‘정사를 논하던 곳’이라는 의미를 가진 ‘의정부(議政府)’의 역사적 정체성과 정확히 일치한다”고 강조하며 ‘의정부시의 MICE 산업 발굴·육성에 경기도의 예산 및 행정력 지원을 요청’하며 발언을 마무리했다.온라인뉴스팀