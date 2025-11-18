이제영 경기도의원, 행정사무감사서 미래성장산업국 등 일부 부서의 중증장애인 생산품 구매 부진 지적

이미지 확대 이제영 위원장이 17일 열린 행정사무감사 종합감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회 이제영 위원장(국민의힘, 성남8)은 17일 열린 행정사무감사 종합감사에서 일부 부서의 장애인 기업 제품 구매 실적이 전혀 없는 점을 강하게 질타했다.이 위원장은 이날 부서별 ‘장애인 기업 제품 구매 실적’과 ‘중증장애인 생산품 우선구매 실적’ 자료를 근거로 문제를 제기했다.자료에 따르면 AI국은 장애인 기업 제품 구매 실적이 ‘0’으로 나타났으며, 미래성장산업국 산하 일부 과 역시 중증장애인 생산품 우선구매 실적이 전무했던 것으로 확인됐다.이제영 위원장은 “해당 사안은 이전에도 말씀드렸던 부분”이라고 지적하며, “이분들(장애인 기업)이야말로 현재의 경제 위기 속에서 더욱 큰 어려움을 겪고 계신 기업”이라고 강조했다.이어 “행정사무감사가 끝나는 대로 즉시 실적을 다시 한번 확인해 보고, 기존 구매 비율(목표)보다 조금이라도 더 구매해서 이분들의 사기가 진작될 수 있도록 면밀히 챙겨주시기를 바란다”라고 강력히 당부했다.한편, 이 위원장은 이날 2025년도 행정사무감사 종료를 선포하며 “경기도가 광역자치단체로서 대한민국의 중심이 되어 이 어려운 상황을 주도하여 헤쳐 나가야 할 책임이 있다”라고 말했다.또한 “우리 위원회와 공직자 여러분들의 노력과 열정으로 위기를 기회로 바꿔 신뢰받는 경기도, 나아가 도민의 삶이 행복해질 수 있는 더 나은 미래를 함께 만들어 가길 기대한다”라고 밝혔다.온라인뉴스팀