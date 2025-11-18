김동영 경기도의원, 도민 누구에게나 차별없는 이동권 보장해야

이미지 확대 김동영 의원이 17일 열린 건설교통위원회 소관 2025년도 행정사무감사 종합감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 김동영 부위원장(더불어민주당, 남양주 오남)은 17일(월) 열린 건설교통위원회 소관 2025년도 행정사무감사 종합감사에서 도민의 보편적 이동권 보장을 위해 수요응답형 버스, 어르신 교통비 지원사업, 특별교통수단 서비스의 개선 필요성을 강조했다.김 부위원장은 먼저 수요응답형 버스(DRT) 운영 실태를 지적하며 “호출은 매우 빠르게 이뤄지고 있지만, 고양·광주·안성·화성 등 일부 지역에서는 대기 시간이 교통국이 목표로 한 15분을 크게 초과하고 있다”며 “노선 분리나 차량 추가 투입 등 실효성 있는 대책을 마련해 도민 불편을 해소해야 한다”고 주문했다.이어 ‘70세 이상 어르신 교통비 지원 시범사업’ 진행 상황을 점검했다. 현재 3개 시군에서 시범 실시하고 있는 이 사업과 관련해 김광덕 교통국장은 “여러 시군이 사업 참여에 관심을 보이고 있다”고 보고했고, 이에 김 부위원장은 “더 많은 시군에서 참여할 수 있도록 예산을 추가로 확보해 사업 확대를 준비해야 한다”고 당부했다.또한, 김 부위원장은 특별교통수단 이용 과정에서 발생하는 민원을 언급하며 서비스 개선과 표준화 방안 수립을 요청했다. 특히 차량 개조 과정에서 동승자 좌석이 부족해 시각장애인 등 이용자 불편이 지속된다고 지적하며, “차량 개조 표준화 및 ‘특별교통수단 차량 개조 매뉴얼’ 수립이 필요하다”고 강조했다.아울러 “학생들이 지각하지 않도록 월 단위 예약제를 시행하는 방안도 검토할 필요가 있다”고 밝히며 특별교통수단을 활용해 등·하교를 하는 학생들을 위해 ‘월 정기 배차’ 제도 도입을 제안했다. 이를 위해 교통국에 서울특별시 등 타 지자체의 유사 제도를 벤치마킹하고 경기도 상황에 맞는 특화된 제도를 마련해달라는 요청 또한 잊지 않았다.끝으로 김동영 부위원장은 “수요응답형 버스, 어르신 교통비 지원, 특별교통수단 등은 일반 노선버스나 지하철에 비해 이용자는 적지만, 교통약자를 포함한 모든 경기도민의 차별 없는 이동 편의를 위해 꼭 필요한 사업”이라며 “교통국이 도민 불편을 세심히 살펴 제도 개선에 최선을 다해달라”고 당부하며 2025년 행정사무감사 종합감사 질의를 마무리했다.온라인뉴스팀