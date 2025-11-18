임상오 경기도의원 “법정민간단체 소통 강화·고향사랑기부제 실효성 제고 필요” 강조

이미지 확대 임상오 위원장이 17일 2025년 경기도 자치행정국을 대상으로 한 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 임상오 위원장(국민의힘, 동두천2)은 11월 17일 2025년 경기도 자치행정국을 대상으로 한 행정사무감사에서 법정민간단체의 소통 구조, 고향사랑기부제의 운영 실효성, 도민참여단 구성의 지역 불균형 문제 등을 집중적으로 점검했다.이번 행정사무감사는 집행기관의 정책 추진 과정과 성과를 종합 점검하고, 제도의 미비점을 확인해 개선 방안을 마련하기 위한 제도로서, 도민 삶에 직결되는 정책의 책임성과 투명성을 확보하는 중요한 절차다.임상오 위원장은 “법정민간단체는 시·군별로 다양한 활동을 수행하고 있음에도 정례적인 소통 구조가 여전히 미흡한 상황”이라며 “사업을 도가 지원하고 있음에도 일부 지역에서 시청 행사로 오인되는 사례는 개선이 필요하며, 사업 표기와 안내 방식도 도 사업임을 명확히 알리도록 보완해야 한다”고 강조했다.이어 고향사랑기부제 관련 질문에서 임 위원장은 “경기도 고향애 보금자리 지원사업은 지자체 빈집 정비 사업과 연계할 경우 시너지가 높을 것으로 보인다”며 “경기북부의 인구절벽 상황을 고려해 정주 인구뿐 아니라 생활인구를 확대하는 전략으로 발전시켜야 한다”고 제안했다.또한 임 위원장은 도민참여 제도의 지역 대표성 문제를 지적하며 “도정 의견 수렴을 위한 경기사랑 도민참여단이 북부 비중 20% 수준에 그치고, 연천 0명·동두천 1명이라는 구성은 지역 의견 반영에 한계가 있다”며 “참여단 운영 취지에 맞게 지역 균형성을 확보해야 한다”고 말했다.답변에 나선 조병래 자치행정국장은 “법정민간단체와의 소통을 정례화하고 사업 안내 체계를 보완하겠다”며 “고향사랑기부제 기금사업과 취약계층 지원 대책, 도민참여단 구성 기준 등도 개선 방향을 검토하겠다”고 밝혔다.마지막으로 임상오 위원장은 “도민이 체감하는 행정이 되기 위해서는 정확한 홍보, 균형 있는 제도 운영, 지역 특성을 반영한 정책 추진이 필수적”이라며 “의회가 현장의 목소리를 꼼꼼히 확인해 제도 개선을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.한편, 경기도의회 안전행정위원회는 2025년 행정사무감사를 자치행정국을 비롯한 소관 실·국을 대상으로 진행했으며, 도민 참여 확대와 지역 균형을 중심으로 한 정책 점검이 이어졌다.온라인뉴스팀