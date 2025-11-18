정동혁 경기도의원 “경기문화재단·관광공사 고양 이전, 조속히 추진해야”

이미지 확대 정동혁 의원이 18일 열린 2025년도 문체위 소관 총괄 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 문화체육관광위원회 정동혁 의원(더불어민주당, 고양3)이 18일 열린 2025년도 문체위 소관 총괄 행정사무감사에서 “경기문화재단과 경기관광공사의 고양 이전은 도민과의 약속으로 조속하게 추진돼야 한다”고 강조했다.정동혁 의원은 2019년 경기도·고양시·경기관광공사·경기문화재단 등이 체결한 공공기관 이전 업무협약을 언급하며, “이전 결정은 경기북부 균형발전과 문화·관광정책의 중심축을 고양에 세우기 위한 중요한 정책적 선택”이라고 밝혔다.이어 정 의원은 “단지 사무실만 옮기는 것이 아니라 경기도 문화·예술·관광정책을 새롭게 설계하는 과정”이라고 설명하며, 이전 이후 경기문화재단과 경기관광공사가 수행할 역할 재정립이 필요하다고 말했다.또한 “문화재단과 관광공사는 2029년 이전에 대비해 조직·기능·협업체계를 재정비하고, 경기북부 문화·관광 허브 구축을 위한 중장기 전략을 마련해야 한다”고 강조했다.이와 함께 정 의원은 공공기관 직원들의 우려도 짚으며 “장거리 출퇴근, 생활권 변화, 이사비 부담 등 직원들이 겪게 될 어려움을 충분히 고려해야 한다”며, 문화재단과 관광공사의 특성에 맞춘 실질적 생활안정 지원대책 마련을 요청했다.특히 정 의원은 질의 과정에서 ‘경기문화재단·경기관광공사 고양 이전, 도민과의 약속입니다’라는 피켓을 들어 보이며 “108만 고양시민의 목소리를 이 자리에서 분명히 전달드린다”면서, “도지사가 바뀌더라도 도민에게 한 약속은 흔들림 없이 이행돼야 한다”고 재차 강조했다.온라인뉴스팀