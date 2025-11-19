문형근 경기도의원, ‘2025 경기여성거버넌스 콘퍼런스’ 참석...도민 참여 기반 정책 생산 중요성 강조

이미지 확대 문형근 의원이 18일 경기도여성비전센터 강당에서 열린 ‘2025 경기여성거버넌스 콘퍼런스’에 참석해 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 여성가족평생교육위원회 문형근 위원장(더불어민주당, 안양3)은 18일 경기도여성비전센터 강당에서 열린 ‘2025 경기여성거버넌스 콘퍼런스’에 참석해 축사를 전하며, 경기여성거버넌스의 활동 성과와 도민 참여 기반의 정책 생산 중요성을 강조했다.경기여성거버넌스는 분과별 정책연구, 도민 참여 기반의 정책 제안, 재능기부 자원봉사 활동 등 다양한 영역에서 도내 여성들의 사회·경제적 참여를 적극적으로 확대해 온 대표적 여성 거버넌스 플랫폼이다.특히 올해는 ▲2030 여성리더십 ▲안심하우징Ⅱ ▲풀뿌리 활동가 임파워먼트 ▲경기여성기관협의회 등 네 개 분과가 운영되며 실질적인 정책 제안과 지역사회와의 연계가 한층 강화됐다.이날 문형근 위원장은 축사를 통해 경기여성거버넌스 활동가들의 노고에 깊은 감사의 뜻을 전하며 “그동안 이곳에서 활동하신 많은 여성들이 지역사회의 리더로 성장하며 다양한 공적 영역에서 활약하고 있다”고 평가했고 “민주주의는 참여에서 비롯되며, 오늘 이 자리에서 논의되고 제안되는 목소리들은 경기도 정책의 변화를 이끄는 힘이 될 것”이라고 강조했다.이어 “경기도의회 여성가족평생교육위원회는 여러분의 제안을 적극 검토하고 정책으로 실현되도록 지원하겠다”며 “도민의 삶을 향상시키고 안전하게 만드는 길에 의회가 함께하겠다”고 약속했다.이번 콘퍼런스는 약 100여 명의 경기도의원, 여성거버넌스 위원, 재능기부 자원봉사단, 도민 등이 참석한 가운데 ▲분과별 활동성과 발표 ▲정책제안 ▲유공자 표창 ▲재능기부 자원봉사단 무대 인사 등으로 구성돼 여성들의 참여 역량과 정책 기여도를 공유하는 자리로 마련됐다.끝으로 문 위원장은 “오늘의 경험이 각자의 성장과 도약을 확인하는 시간이 되기를 바란다”며 모든 참여자들에게 진심 어린 응원의 메시지를 전했다.온라인뉴스팀