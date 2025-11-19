경기도의회 농정해양위원회, 귀농·귀촌, 가축방역, 농정예산 확대 등 농업 현장 현안 종합점검

이미지 확대 농정해양위원회 방성환 위원장.(사진=경기도의회)

경기도의회 농정해양위원회(위원장 방성환, 국민의힘·성남5)는 19일 농수산생명과학국, 축산동물복지국, 기후환경에너지국, 경기도농업기술원에 대한 감사를 끝으로 지난 10일부터 진행된 「2025년도 행정사무감사」를 모두 종료했다고 밝혔다.이번 감사에서는 ▲아까운 농산물(못난이 농산물) 유통체계 정비, ▲귀농·귀촌 활성화를 위한 경기도의 주도적 역할, ▲농어업소득 333 프로젝트 성과기준 명확화, ▲‘천원의 아침밥’ 사업 연계 경기미 소비 확대 방안, ▲가축방역의 철저한 추진, ▲농정예산 확대 필요성, ▲시·군 매칭사업의 도비보조율 확대, ▲유기동물 관리 강화, ▲공무직 차별 관행 개선 등 지난 7일간 감사기간 동안 제기된 현안을 종합적으로 점검하여 정책방향을 제시했다.또한 지속적으로 감소하는 농정예산의 안정적 확보를 위해 「2026년도 예산(안)」 심사에 필요한 기초자료를 충분히 확보하는 데 역점을 두었다고 위원회는 설명했다.농정해양위원회의 행정사무감사는 사업 추진 성과에 대한 명확한 분석과 문제점에 대한 지적을 넘어, 농업현장에서 요구되는 실현가능한 대안을 제시함으로써 “농어업인의 목소리를 충실히 대변한 감사”라는 평가를 받았다.방성환 위원장은 “농업은 기후변화에 가장 큰 타격을 받는 산업으로, 이는 작물 생산성 및 식량안보 전반에 심각한 영향을 줄 수 있다”며 “이번 행정사무감사에서 제기된 문제점과 대안을 검토하여 경기농업의 발전으로 이어질 수 있길 기대한다”고 밝혔다. 아울러, 감사에 참여한 위원, 관계공무원, 유관기관 임직원에게 감사의 뜻을 전했다.한편, 농정해양위원회는 오는 24일부터 3일간 농수산생명과학국, 축산동물복지국, 기후환경에너지국, 경기도농업기술원 등 소관 실·국을 대상으로 「2026년도 예산(안)」 심사를 진행할 예정이며, 이를 통해 농어업 및 축산업의 지속가능한 발전을 뒷받침할 수 있는 예산 확보 방안을 마련할 계획이다.온라인뉴스팀