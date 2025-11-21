김영희 경기도의원 “줄지 않는 교원 음주운전...기강 확립 시급”

이미지 확대 김영희 의원이 난 19일 열린 2025년도 경기도교육청 총괄 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 김영희 의원(더불어민주당, 오산1)은 지난 19일 열린 2025년도 경기도교육청 총괄 행정사무감사에서 줄지 않는 교원의 음주운전 문제를 지적하며 더 엄격한 기준과 책임을 촉구했다.경기도교육청에 따르면 지난 2022년부터 올해 8월까지 음주운전으로 징계를 받은 교원은 총 120명에 달했다. 김영희 의원은 “음주운전은 잠재적 살인행위이며, 특히 학생들에게 모범을 보이며 지도해야 할 교원들이 이런 행동을 반복하는 것은 매우 심각한 문제”라며, 대책 마련을 요구했다.이에 대해 김진수 제1부교육감은 “경기도교육청은 다른 시·도교육청보다 더 높은 수준의 징계기준을 적용하고 있다”며, “줄지 않는 음주운전의 원인을 면밀히 분석해 보다 실효성 있는 개선책을 마련하겠다”고 답변했다.김영희 의원은 이어 “교직은 학생을 가르치고 이끄는 데 높은 수준의 책임성과 윤리가 요구되는 직군으로, 음주운전은 혈중알코올 농도와 관계없이 그 행위 자체가 용납될 수 없는 중대한 비위”라고 지적하고, “징계 강화뿐 아니라 재발 방지와 예방교육 체계를 정비해 교원의 기강을 확립해야 한다”고 밝혔다.또한 김영희 의원은 유아 체험교육 환경의 개선 필요성도 제기했다. 김영희 의원은 “국내 대부분의 놀이터는 획일적이고 창의성이 부족한 구조”라며, “아이들이 놀면서 탐구하고 배울 수 있도록 유럽의 창의·학습형 놀이공간 사례를 참고해 경기도 유아 체험교육이 보다 창의적이고 탐구 중심의 공간으로 전환돼야 한다”고 강조했다.한편 김영희 의원은 2025년도 경기도교육청 행정사무감사를 마무리하며 “아이들의 안전, 학습권, 성장환경을 지키는 일은 행정의 최우선 가치”라며, “이번 감사에서 드러난 문제들은 단순 지적을 넘어 반드시 개선돼야 할 교육현장의 요구인 만큼, 아이들의 안전한 미래를 위한 정책을 더욱 철저히 점검하고 뒷받침하겠다”고 말했다.온라인뉴스팀