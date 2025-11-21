정경자 경기도의원 “사회복지사 처우 개선을 위한 예산은 반드시 반영되어야”

이미지 확대 정경자 의원이 20일 경기도의회 보건복지위원회 회의실에서 정담회에 참석한 박찬수 경기도사회복지사협회 회장, 지민규 남양주시사회복지사협회 회장 등과 함께 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 정경자 의원(국민의힘)은 20일 경기도의회 보건복지위원회 회의실에서 박찬수 경기도사회복지사협회 회장, 지민규 남양주시사회복지사협회 회장 등과 정담회를 갖고 경기도 사회복지사의 처우 개선 및 권익 향상 방안에 대해 논의했다.이날 정담회는 사회복지 현장에서 활동하고 있는 일선 사회복지사들의 현실적인 목소리를 듣고, 현장의 애로사항과 정책적 요구를 공유하기 위해 마련됐다. 참석자들은 사회복지사의 인력 부족 문제, 장시간 근무에 따른 피로 누적, 낮은 임금 수준 등 열악한 근무 환경을 언급하며, 경기도 차원의 실질적인 지원과 제도 개선의 필요성을 강조했다.또한, 사회복지사의 전문성을 인정받고 지속가능한 복지 서비스를 제공하기 위해서는 단순한 처우 개선을 넘어 장기적인 정책 설계가 필요하다는 데 인식을 같이했다. 특히 근무 시설별 차이로 인해 발생하는 형평성 문제에 대한 개선 요구도 제기됐다.정경자 의원은 “사회복지사분들은 도민 삶의 질을 높이기 위해 일선 현장에서 묵묵히 헌신하고 있는 분들”이라며, “이들의 처우가 개선돼야만 경기도 복지 서비스의 질도 함께 향상될 수 있다”고 강조했다. 이어 “오늘 주신 말씀을 바탕으로 실질적인 정책과 예산에 반영되도록 지속적인 관심과 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.정경자 의원은 앞으로도 다양한 복지 현장의 목소리를 청취하고, 이를 예산, 조례 개정 등을 통하여 정책에 반영해 사회복지사의 지속가능한 근무 환경 조성을 위해 노력할 방침이다.온라인뉴스팀