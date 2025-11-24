윤충식 경기도의원, 피지컬 AI 선점 위한 ‘골든타임’ 강조... “과감한 재정 투입으로 주도권 잡아야”

이미지 확대 2026년도 AI국 예산 심사를 진행 중인 윤충식 의원.(사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회 소속 윤충식 의원(국민의힘, 포천1)이 21일 열린 AI국에 대한 동의안 심사에서 경기도가 추진 중인 ‘피지컬 AI(Physical AI)’ 관련 사업이 실질적인 성과를 거두기 위해서는 보다 과감한 예산 투입과 전략적 접근이 필요하다고 제언했다.이날 윤충식 의원은 AI국을 대상으로 한 질의에서 ‘피지컬 AI 랩 구축 사업’의 예산 운용 계획을 꼼꼼히 살피며, 사업의 성공적인 안착을 위한 합리적인 대안을 제시했다.윤 의원은 “도에서 제출한 계획에 따르면 피지컬 AI 랩 2개소를 구축하는 데 총 69억 5천만 원, 즉 1개소당 약 35억 원의 예산이 소요될 것으로 추산된다”라고 분석했다. 이어 “하지만 현재 확보된 10억 원 규모의 예산으로는 연내 가시적인 인프라를 구축하기에 물리적인 한계가 있을 수 있다”라며 우려를 표했다.이는 단순히 예산 부족을 지적하는 걸 넘어, 첨단 기술 분야의 특성상 적기 투자가 이뤄지지 않으면 사업의 완성도와 경쟁력이 떨어질 수 있다는 현실적인 진단에 따른 것이다. 윤 의원은 부족한 예산 상황에 맞춰 소극적으로 사업을 진행하기보다는, 추경 등을 통해 재원을 조속히 확보하여 사업의 속도를 높일 것을 주문했다.특히 윤 의원은 전 세계 AI 산업의 흐름을 정확히 짚으며 경기도의 선제 대응을 강조했다. 그는 “현재 거대언어모델(LLM) 시장은 포화 상태에 이르렀으며, 이제는 AI가 로봇 등 하드웨어와 결합해 물리적 세계와 상호작용을 하는 ‘피지컬 AI’가 새로운 경쟁력의 척도가 되고 있다”라고 설명했다.윤 의원은 “중국 등 경쟁국들이 휴머노이드 로봇과 피지컬 AI 분야에서 무서운 속도로 기술을 고도화하고 있는 상황”이라며 “경기도가 이 골든타임을 놓치지 않기 위해서는 단순한 신규 사업 출시에 만족할 것이 아니라, 해당 분야를 경기도의 핵심 전략 산업으로 육성하겠다는 강력한 의지가 수반돼야 한다”라고 역설했다.아울러 윤 의원은 “피지컬 AI야말로 경기도가 대한민국을 넘어 글로벌 시장을 선도할 수 있는 잠재력이 큰 분야”라며 “집행부가 예산의 한계에 갇히지 말고, 보다 적극적인 실행 계획을 수립해 경기도가 초격차 기술력을 확보할 수 있도록 이끌어 달라”고 당부했다.이에 AI국장은 윤 의원의 제안에 공감을 표하며, 예산 확보 노력과 함께 내실 있는 사업 추진을 통해 경기도가 AI 선도 지자체로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다고 답했다.윤충식 의원은 앞으로도 미래 과학 기술 분야에 대한 전문성을 바탕으로, 도민의 먹거리 창출과 직결되는 정책들이 실효성 있게 추진되도록 의회 차원의 지원과 감시를 이어갈 계획이다.온라인뉴스팀