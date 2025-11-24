신미숙 경기도의원, 고교학점제 운영체계 전면 개편... 개정안·건의안 상임위 통과

이미지 확대 신미숙 의원이 대표발의한 조례안 제안설명을 하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 교육기획위원회 신미숙 의원(더불어민주당, 화성4)이 대표발의한 「경기도교육청 고교학점제 운영 지원 조례 일부개정조례안」과 「고교학점제의 안정적인 정착을 위한 교육제도 개선 촉구 건의안」이 21일(금) 교육기획위원회 심사를 통과했다.이에 따라 경기도교육청의 고교학점제 운영체계 전반에 대한 개선이 이루어질 것으로 기대된다.신미숙 의원이 대표발의한 「경기도교육청 고교학점제 운영 지원 조례 일부개정조례안」은 ▲교육감의 책무 강화 ▲온·오프라인 공동교육과정 운영현황 등 정보 제공 확대, ▲행정적·재정적 지원 근거 강화 등을 담았다.신 의원은 이와 더불어 정부 정책과의 정합성을 확보하기 위해 건의안을 함께 발의했다.조례안과 건의안을 대표발의한 신미숙 의원은 “고교학점제는 전국의 고등학생들에게 중요한 도전이자 과제”라며 “경기도 학생들이 충분한 정보를 바탕으로 진로를 설계하고 성장할 수 있도록 제도적 기반을 강화하고자 조례 개정안과 건의안을 발의했다”고 설명했다.이어 신 의원은 “경기도교육청 차원의 적극적인 의지를 담은 조례 개정안과 교육청의 권한만으로는 해결이 어려운 구조적 문제에 대해서는 건의안을 통해 중앙정부의 개선을 요청했다”며 “앞으로도 학생 개별의 역량을 키워나가는 고교학점제가 안정적으로 운영될 수 있도록 지속적으로 점검하겠다”고 덧붙였다.한편, 신 의원은 교육기획위원회 고교학점제 TF위원장으로 활동하며 현장의 의견을 수렴하고 제도 개편을 모색해왔다.이번 조례안과 건의안은 오는 27일(목) 열리는 제387회 정례회 제4차 본회의에서 최종 의결될 예정이다.온라인뉴스팀