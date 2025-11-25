성복임 경기도의원, ‘경부선, 안산선 등 경기도 제안 노선 종합계획 반영 노력 촉구’
경기도의회 성복임 도의원(민주 군포4)은 제387회 정례회 건설교통위원회 2026년 본예산 심사에서 경기도 철도 지하화 사업의 추진 상황 점검 및 도민 교통복지 관련 예산 편성 실태를 중점적으로 점검했다.
철도 지하화 사업과 관련해 성 의원은 현재 안산선 등 주요 노선 지하화 통합개발사업의 기본계획 용역비 편성을 확인하고, 경부선·안산선 등 4개 노선 6개 시에 대한 국토부 종합계획 반영이 올해 연말 발표될 예정임을 짚었다. 성 의원은 “도와 각 시군이 적극 협력해 신속한 행정절차를 진행해야 하며, 종합계획에 반영되는 즉시 내년도 본예산에 관련 용역 착수가 이뤄질 수 있도록 사전 준비에 만전을 기해야 한다”고 강조했다.
또한 성 의원은 군포시와 지역사회에서도 철도지하화 및 상부 복합개발을 촉구하는 결의대회, 시민 서명운동 등 다양한 활동이 활발히 이어지고 있다고 밝혔다. 철도지하화가 실현되면 기존 지상철도로 인해 분절된 도시 공간을 연결하고, 소음·진동 등 환경 문제 해소는 물론, 상부 공간의 복합 개발을 통해 지역경제 활성화와 시민 삶의 질, 교통연계 측면에서 큰 효과를 거둘 수 있다고 강조했다.
이에 대해 김기범 철도항만물류국장은 “정부 종합계획이 확정되면, 지역 실정과 주민 의견을 반영해 구체적 후속계획 마련과 예산·정책 지원을 추진하겠다”고 밝혔다.
아울러 성 의원은 교통국 질의에서 2·4·6·8개월 등 기준 없이 예산이 감액돼 교통복지 사업의 중단 및 도민 서비스 저하가 심각할 수 있음을 지적했다. “어르신 교통비 지원, 법인택시 운수종사자 처우 개선비, 프리미엄버스 등 필수 사업의 운영에 큰 혼란이 우려된다”며, “집행부는 예산을 선제적으로 확보해 도민 불편을 방지해야 한다”고 촉구했다. 성 의원은 “불확실한 예산 일정이 교통복지의 근간을 흔들고 있다”고 강하게 질타했다.
성복임 의원은 “철도지하화와 교통복지 예산이 도민의 권익과 지역 경쟁력에 직결되는 만큼, 도의회는 사업 정상화와 예산 안정성을 지속적으로 점검하고 견인하겠다”고 밝혔다.
온라인뉴스팀
