윤태길 경기도의원 “사회복지종사자 웰빙보조비 신설, 더 이상 미룰 수 없다”

윤태길 의원.(사진=경기도의회)

경기도의회 보건복지위원회 윤태길 의원(국민의힘, 하남1)은 2026년 복지국 예산 심사를 준비하며, “김동연 지사의 사회복지 예산 2,240억 원 삭감은 현장의 어려움을 외면한 무책임한 결정”이라고 강하게 비판하고, 사회복지종사자 ‘웰빙보조비’ 신설의 시급성을 강조했다.윤 의원은 “도내 사회복지시설은 인력난과 높은 업무강도, 낮은 처우로 이미 한계에 도달해 있다”며 “이런 상황에서 복지 예산을 2,240억 원이나 줄였다는 것은 현장을 전혀 이해하지 못한 결정이며, 그 부담은 고스란히 종사자에게 떠넘기는 셈”이라고 지적했다.이어 “도민의 복지는 결국 종사자의 손에서 이루어지는데, 지금처럼 인력을 소모품처럼 취급하는 정책으로는 서비스의 질을 지킬 수 없다”고 비판했다.윤 의원은 사회복지종사자 ‘웰빙보조비’ 신설의 필요성도 강조했다. 그는 “사회복지종사자는 휴일·야간·돌발 상황 대응 등 과중한 업무를 수행하며 감정노동이 만성적으로 누적되고 있다”며 “웰빙보조비는 단순한 수당이 아니라 소진 예방·이직 방지·현장 안정성 확보를 위한 최소한의 안전장치”라고 설명했다.또한 “초임 사회복지사가 1~2년을 버티지 못하고 떠나는 현실에서 최소한의 처우 개선 없이 복지 서비스의 지속 가능성은 기대할 수 없다”며 “올해 예산 심의에서는 반드시 웰빙보조비를 반영해야 한다”고 강조했다.윤 의원은 끝으로 “도민의 복지를 지키는 핵심은 건물이나 총사업비가 아니라 현장에서 뛰는 사람들”이라며 “보건복지위원회와 예산결산특별위원회 위원으로서 웰빙보조비 신설과 사회복지 인력 처우 개선을 반드시 실현해 도민 복지의 기반을 바로 세우겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀