유호준 경기도의원, 경기도의회, 경기도 성평등 예산 심사할 자격 있나

이미지 확대 24일 여성가족국을 대상으로 하는 경기도의회 여성가족평생교육위원회의 예산심의에서 질의하고 있는 유호준 의원.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도와 경기도의회가 성희롱 도의원의 행정사무감사 진행을 놓고 극한 대립을 이어가는 가운데, 11월 24일 경기도의회 여성가족평생교육위원회 예산심의가 열렸다.이 자리에서 청년 도의원은 “성희롱 가해자의 동료이자, 가해자를 단죄하지 못한 도의회가 경기도의 성평등 예산을 심사할 자격이 있나?”는 자조 섞인 한탄을 쏟아냈다.경기도의회 유호준 의원(민주/남양주 다산·양정)은 이날 여성가족국 예산심사 모두발언에서 “성희롱 피해자의 피해호소에 대해 ‘동성 간의 비공식적인 대화’였다며 피해를 축소시키는 것은 전형적인 2차 가해”라고 지적했다.유 의원은 “경기도의회의 절반이 그 2차 가해에 가담했음에도, 어느 누구도 사과하지 않고 있고, 가해자를 옹호하며 피해자와 연대하는 동료들에게 사퇴를 요구하는 등 적반하장적 태도를 보이고 있다”며 경기도의회에서 집단적으로 벌어지는 2차 가해 문제를 지적했다.이어서 유 의원은 “경기도의회의 경기도 예산안 심의 권한은 도민으로부터 위임받은 것이고, 의회의 권위는 도민의 신뢰로부터 나온다”고 강조했다.그는 “도민의 경기도의회에 대한 신뢰는 우리 스스로 만든 3개월 내 징계안 심사를 포기하고, 직원을 성희롱한 의원에 대해 징계조차 하지 못한 것부터 다 무너졌다”면서 경기도의회가 도민의 신뢰를 받지 못하는 상황에 대해 안타까움을 표했다.마지막으로 유 의원은 여성가족국 예산안 심사에 대해 “경기도의 예산이 적절히 편성되었는가를 심사하는 것이 경기도의회 의원의 의무라지만”서도 “성희롱 가해자의 동료이자, 그를 단죄하지 못하는 조직의 구성원으로 경기도의 성평등 정책을 총괄하는 여성가족국 예산을 심사할 권위와 자격이 제게는 없다”면서 이날 진행될 여성가족국 예산 심사에서 퇴장했다.온라인뉴스팀