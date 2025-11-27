정경자 경기도의원 “김동연 지사 복지삭감, 현장이 막고 의회가 바로 세웠다”

이미지 확대 정경자 의원을 비롯한 보건복지위원회 의원들이 복지예산 증액 및 주요 사업 원상 복구 성과를 공유하며 파이팅을 외치고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 정경자 의원이 보건복지위원회 회의에서 2026년도 복지예산 증액 및 복원 내역을 꼼꼼히 살펴보고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 정경자 의원(국민의힘)은 27일(목), 26일(수) 새벽 0시 30분경 마무리된 경기도의회 보건복지위원회 소관 예산 의결과 관련해 “도민의 삶과 직결되는 532억 원 증액을 이끌어냈고, 삭감됐던 주요 복지사업을 대부분 원상 복구하는 데 성공했다”며 “보건복지위원회가 모두 한마음으로 복지예산을 지켜낸 값진 성과”라고 평가했다.정경자 의원은 “이틀간의 계수조정과 밤샘 심사를 거쳐, 경기도가 제출한 대규모 복지예산 삭감안을 사실상 전면 재조정했다”며 “도민의 삶을 지키는 방향으로 예산을 바로 세웠다”고 강조했다. 이어 “아직 예결위 단계가 남아 있지만 집행부와 긴밀히 소통해 확정된 예산이며 동료 의원님들을 믿는다. 어렵게 지켜낸 예산인 만큼 반드시 도민 복지로 이어지도록 마지막까지 책임을 다하겠다”고 밝혔다.정경자 의원은 또한 “도민들께서 보내주신 응원과 현장의 절박한 목소리가 이 같은 결과를 가능하게 했다”며 감사의 뜻을 전했다.이번 예산 심사의 최대 쟁점은 경기도가 처음 제출했던 전례 없는 대규모 복지예산 삭감안이었다. 복지국 소관 예산 중 210개 사업, 총 2,289억 원이 삭감 대상에 포함돼 장애인·노인 등 취약계층의 일상에 심각한 공백이 예상된다는 우려가 나왔다.정경자 의원은 도내 장애인단체, 노인복지관 종사자, 자립생활센터 관계자들과 꾸준히 소통하며 현장의 요구를 직접 확인하고 상임위 논의에 반영해 복원 결정에 실질적인 역할을 했다.대표적으로 6일에는 장애인직업재활시설 간담회를 통해 운영비 25% 삭감을 두고 “직원 인건비와 기본 운영비가 사라지면 시설 존폐 위기”라며 강하게 우려했다.14일에는 장애인주간이용시설 간담회를 통해 남양주 6개 포함 도내 150여 개 시설이 많은 역할을 하고 있음에도 예산 삭감으로 현장의 혼란과 어려움이 크다고 지적했다.17일에는 보건복지위원회 위원들과 함께 누림센터에 방문해 4,624명 서명이 담긴 예산 전액 복원 촉구서를 전달받았다.정 의원은 “지난 한 달 동안 보건복지위원회 위원들에게 시·군과 단체들로부터 문자와 전화가 쏟아졌다. 그만큼 현장의 불안과 절박함이 컸다. 예산 삭감은 ‘행정 편의’가 아니라 ‘사람의 삶’에 관한 문제”라고 강조했다.특히 정경자 의원은 21일(금) 복지국 예산심의 과정에서 “경기도는 단체와의 협의, 현장 의견수렴, 최소한의 절차조차 거치지 않았다”고 강하게 비판하며 김동연 지사에게 도민 앞 사과를 공식 촉구했고, 고영인 경제부지사가 이후 사과했다.끝으로 정경자 의원은 “복지예산은 조정의 대상이 아니라 도민의 생존과 직결된 영역이다. 경기도의 졸속 삭감안은 절차·소통·책임 어느 하나도 갖추지 못했다. “아직도 분노가 가시지 않지만, 최소한 현장의 요구와 도민의 삶을 지키는 데 성공한 걸 다행으로 생각한다. 경기도에서 이런 일이 다시는 반복돼서는 안 된다”고 강조했다.온라인뉴스팀