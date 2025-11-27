이경혜 경기도의원, 경기도민 민생 우선..., 주한미군 공여구역 전출금 300억 전액 삭감

이미지 확대 이경혜 의원이 27일 2026년도 경기도 기회재정위원회 예산안 및 기금운용계획안에 대한 계수조정 심의를 진행하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이경혜 경기도의원(기획재정위원회 부위원장, 더불어민주당, 고양4)은 27일 2026년도 경기도 기회재정위원회 예산안 및 기금운용계획안에 대한 계수조정 심의를 마치고 최종 수정안을 가결했다.이번 심의에서 기획재정위원회는 경기도 ‘주한미군반환공여구역’ 개발기금 전출금 300억 원을 전액 삭감했다. 이는 중앙정부의 명확한 지원 계획이 확정되지 않은 상황에서 경기도가 선제적으로 대규모 재원을 투입하는 것은 재정운용의 효율성 측면에서 신중한 재검토가 필요하다는 판단에 따른 것이다.이경혜 부위원장은 “어려운 경제 여건 속에서 도민의 생존과 존엄을 지키는 민생·복지 예산 확보가 최우선”이라며, 이번 삭감으로 확보한 300억 원을 결식아동 급식지원, 난임부부 시술비 지원, 취약노인 돌봄 종사자 처우개선비 지원 등 도민 생활에 직결된 복지 예산 복원에 사용하도록 강력히 촉구한다고 밝혔다.특히 이경혜 부위원장은 지난 25일 열린 「이재명 국민주권정부 대북기조 변화에 따른 경기도의 대응방향 토론회」에서 논의된 내용을 언급하며 “예산안에 경기도의 남북 평화통일을 준비하는 사업을 반영해 경기도의 평화로운 미래를 위한 기반을 다지고자 했다”고 밝혔다. 이에 “북한이탈주민 건강지원사업, 평화콘서트 등 남북교류 기반 조성을 위한 다양한 준비사업을 예산에 포함시켜 도민의 안전과 상생의 미래를 위한 실질적 노력을 기울였다”고 설명했다.마지막으로 이경혜 부위원장은 “어렵고 복잡한 시기이지만, 함께 극복하고 함께 나아가는 경기도, 더 나은 경기도를 위해 앞으로도 도민이 피부로 체감하는 예산을 확실히, 명확히, 꼼꼼히 살피겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀