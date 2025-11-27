경기도의회 미래과학협력위원회, 동의안 및 2026년도 본예산 심사의결...위원들 한목소리

이미지 확대 미래과학협력위원회 이제영 위원장을 비롯한 위원들이 사무위탁 동의안과 2026년도 본예산 심사·의결을 마친 뒤 미래산업 발전과 도민 신뢰 확보를 다짐하며 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회(위원장 이제영, 국민의힘, 성남8)는 지난 11월 26일(수) 열린 제387회 정례회에서 11건의 사무위탁 동의안과 2025년도 제3회 경기도 추가경정예산안, 2026년도 경기도 예산안 및 기금운용계획안 등을 심사·의결했다.위원회는 AI국, 미래성장산업국이 제출한 사무위탁 동의안 총 11건에 대해 심도 있는 종합 심사를 진행했다. 위원들은 위탁 사무의 타당성, 절차적 적정성, 수탁기관 전문성 등을 면밀히 검토하고, 위탁 사업이 본래 취지에 맞게 수행되도록 제도적 장치를 강화하는 데 중점을 뒀다.심사 과정에서는 ▲사전 협의 등 필수 절차 미준수, ▲사전설명과 소통 부족, ▲부서 간 서식 불일치 및 문서 오류, ▲동의안과 예산안의 동일 회기 상정 금지 절차가 지켜지지 않는 등 다양한 지적이 나왔다.논의 결과, 11건 중 10건은 의결됐으며, 1건은 사회보장위원회 사전 협의 등 필수 절차 미이행으로 부결됐다.위원회는 향후 제출되는 안건들이 보다 충실히 반영되도록 내부 검토를 강화하고, 공무원들의 인식 전환을 통한 보다 책임감 있는 사업 추진을 강조했다.이어진 2026년도 경기도 예산안 및 2025년도 제3회 추가경정예산안 등 심사에서는 1,000억 원 이상 감액 요구와 도의 어려운 재정 여건을 반영해 미래과학협력위원회 소관 예산이 약 187억 원 증액된 총 9,128억 원으로 편성됐다. 12명의 위원회 위원은 한마음 한뜻으로 미래산업 발전을 위해 재정의 효율적 배분과 함께 미래산업 육성 및 국제협력 사업이 차질 없이 추진되도록 일부 사업을 수정 의결했다.이제영 위원장은 “도의회의 동의 절차는 정책의 투명성과 책임 있는 집행을 확보하고, 공정하고 신뢰받는 경기도정을 실현하기 위한 핵심 제도적 기반”이라고 강조했다.이어 “이번 심사 과정에서 지적된 사항들은 철저히 보완해 제도의 취지가 현장에서 제대로 구현되도록 만전을 기해달라”고 당부했다.또한 “단순히 의사봉을 두드리는 걸 넘어, 미래 산업 발전 예산 확보를 위한 막중한 책임감으로 예산을 조정한 만큼, 경기도가 AI 및 미래산업에서 선도적 역할을 하도록 노력해 주기를 바란다”고 밝혔다.한편, 미래과학협력위원회는 이제영 위원장(국민의힘, 성남8)을 중심으로 심홍순 부위원장(국민의힘, 고양11)과 전석훈 부위원장(더불어민주당, 성남3), 김상곤 의원(국민의힘, 평택1), 김철현 의원(국민의힘, 안양2), 윤충식 의원(국민의힘, 포천1), 유형진 의원(국민의힘, 광주4), 김미숙 의원(더불어민주당, 군포3), 서현옥 의원(더불어민주당, 평택3), 김태형 의원(더불어민주당, 화성5), 이기형 의원(더불어민주당, 김포4), 김철진 의원(더불어민주당, 안산7) 등 총 12명으로 구성됐다.온라인뉴스팀