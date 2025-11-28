고은정 경기도의원 “경기도 사회적경제, 이제는 제도가 응답해야 할 때”

이미지 확대 고은정 의원이 27일 경기대학교에서 열린 “사회적경제의 공공정책화 포럼”에서 좌장을 맡아 토론을 진행하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 경제노동위원회 고은정 위원장(더불어민주당, 고양10)이 27일(목) 경기대학교에서 열린 “사회적경제의 공공정책화 포럼”에서 좌장을 맡아 사회적경제가 경기도의 실질적 공공정책으로 자리 잡기 위한 논의를 이끌었다.고은정 위원장은 “사회적경제는 민간의 희생이나 자발성에 기대는 모델이 아니라, 도가 정책으로 책임지고 키워야 할 영역”이라고 강조했다.이어 “경기도는 전국에서 사회적경제 조직이 가장 많은 지역임에도 체계적 사후관리, 제도적 뒷받침과 전담조직 기능이 여전히 부족하다”며 “현장의 수요가 있는 만큼 이제 정책과 제도가 응답해야 한다”라고 밝혔다.사회적경제활성화경기네트워크와 경기도사회적경제원이 개최한 이 포럼에서는 ‘경기도 사회적경제의 현황과 정책과제’, ‘경기도사회적경제원의 역할과 발전방향’을 주제로 기조발표가 진행됐다.또한 ‘경기도 사회적경제의 현장과 정책 연계 강화를 위한 실행 전략’과 ‘경기도사회적경제 기본계획(2026-2030) 수립을 위한 정책 연구 결과 공유’를 주제로 지정토론이 이어졌다.나아가 고 위원장은 이날 포럼을 마무리하며 “오늘 논의는 행정과 의회, 현장이 각자의 목소리를 내는 자리가 아니라, ‘공공정책화’라는 하나의 목표를 향해 주파수를 맞춰가는 과정이었다”라고 평가했다.그는 “사회적경제 조직이 겪는 현실을 냉철하게 진단하고, 중간지원조직의 지향점과 향후 5년의 청사진까지 함께 모색했다는 데 큰 의미가 있다”라고 말했다.끝으로 고 위원장은 “경기도의회 경제노동위원회는 오늘 한 분 한 분이 들려주신 생생한 경험과 제안이 헛되지 않도록 오늘 논의한 내용을 꼼꼼히 갈무리해 집행부와 함께 실질적인 성과로 이어가겠다”라고 약속했다.이어 “경기도 사회적경제가 민생 정책의 한 축으로 우뚝 설 수 있도록 끝까지 책임 있게 챙기겠다”라고 덧붙였다.한편 고 위원장은 올해 「경기도 사회적경제조직 제품 구매촉진 및 판로개척 지원에 관한 조례」 제정, 2024년 「경기도 ESG 활성화 지원 조례」 전부개정, 2021년 「경기도 사회적 가치 실현을 위한 기본 조례」를 제정했다.사회적경제 제도화와 공공구매 의존 탈피, 민간 판로 확대에 관심을 두고 의정활동을 전개하고 있다.온라인뉴스팀