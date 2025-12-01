고은정 경기도의원, ‘2025 중소기업 이업종 융합 프라자’ 참석

이미지 확대 고은정 의원이 11월 28일 라마다프라자수원호텔에서 열린 ‘2025 경기도 중소기업 이업종 융합 프라자’에 참석해 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 경제노동위원회 고은정 위원장(더불어민주당, 고양10)은 28일(금) 라마다프라자수원호텔에서 열린 ‘2025 경기도 중소기업 이업종 융합 프라자’에 참석해 축사를 통해 경기침체 속에서도 새로운 돌파구를 찾는 중소기업인들의 노력을 격려하고 경기도의회의 지원 의지를 밝혔다.고은정 위원장은 “올해도 경영 환경이 결코 녹록지 않은 상황이며, 많은 기업들이 작년보다 나아지길 기대했지만 현실은 여전히 쉽지 않다”며, “이러한 시기일수록 혼자 버티는 힘보다 서로를 연결하는 힘이 중요하다”고 강조했다.또한, 고은정 위원장은 “경기도의회 경제노동위원회는 중소기업이 연대하고 융합할 수 있는 기반을 넓히는 것을 민생 정책의 핵심으로 보고 있다”며, “중소기업이 실제 체감할 수 있는 지원사업을 제대로 설계하고, 필요한 예산을 안정적으로 확보할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.끝으로, 고은정 위원장은 “중소기업융합경기연합회를 비롯한 유관기관과 함께, 경기도 중소기업이 융합과 협업을 통해 새로운 성장 기회를 만들어 갈 수 있도록 지속적으로 관심을 두고 지원하겠다”고 말했다.한편, 고은정 위원장은 경기 침체 속에서도 중소기업 예산을 지키는 일을 의정활동의 최우선 과제로 삼고 있다. 지난 26일 중소기업중앙회와의 정담회에서도 현장의 정책과제를 청취하고, 중소기업이 실제 체감하는 지원 체계 강화에 대해 논의했다. 특히, 2026년 예산안 심사에서는 여성기업 마케팅, 소공인 박람회, 집적지구 공동장비시설 등 매출과 고용으로 즉시 연결되는 민생 예산의 대폭 감액을 집중 지적하고 원상회복을 요구했다.온라인뉴스팀