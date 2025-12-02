이상원 경기도의원 “지표 없는 홍보예산...성과 측정 없이 예산만 쓰는 구조 안 된다” 질타

이미지 확대 이상원 의원이 1일 경기도교육청 홍보기획관 대상 예산 심의에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 경기도교육청이 성과지표에 대해 어떻게 답변했는가? 찾기 어렵다 개발 중이다

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 이상원 의원(국민의힘, 고양7)은 1일 열린 경기도교육청 홍보기획관 대상 예산 심의에서 “홍보예산은 단순 집행이 아니라 정책 신뢰성과 지속성을 높이는 핵심 도구”라며, 성과지표 없이 편성되고 반복되는 홍보 방식의 문제점을 강하게 지적했다.이 의원은 교육청이 제출한 홍보사업 중 언론매체 홍보 27%, 시설물 홍보 26%를 차지하는 점을 언급하고 “시설물 중심 홍보가 실제 정책 홍보 효과와 얼마나 연계되는지 근거가 부족하다”고 지적했다. 이어 “이런 방식으로는 교육정책 메시지가 도민에게 충분히 전달되기 어렵다”고 강조했다.특히 교육청이 “명확한 성과지표를 찾기 어렵다”고 답변하자, 이상원 의원은 “온라인 광고는 클릭률, 노출 대비 전환율, 참여도 등 다양한 지표가 이미 존재한다”며 “성과를 측정할 수 있는 체계를 갖추지 않으면 홍보예산 편성의 타당성을 확보할 수 없다”고 지적했다.또한 이상원 의원은 교육정책에 대한 도민 인지도 조사 결과를 홍보전략에 반영하고 있는지 여부를 확인하고, “홍보예산은 정책 기반을 강화하기 위한 중요한 수단인 만큼, 홍보 효과 분석·성과지표 개발·전략 재구성 등 개선 계획을 반드시 제출하라”고 주문했다.이상원 의원은 “홍보는 단순한 정보 전달이 아니라 정책 신뢰를 구축하고 도민과의 소통을 강화하는 핵심 과정”이라며, “앞으로도 예산 심의 과정에서 교육청 홍보가 실제 성과로 이어지고, 도민들이 체감할 수 있는 방식으로 개선될 수 있도록 지속적으로 점검하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀