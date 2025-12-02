이호동 경기도의원, 수원시청 찾아 영통소각장 이전 논의... “수원시민 희생에 정당한 보상 필요”

이미지 확대 이호동 의원이 1일 수원시청을 방문해 권혁주 환경국장, 유정수 청소년자원과장과 함께 수원시 영통소각장 이전 논의를 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 이호동 의원(국민의힘·수원8)이 1일 수원시청을 방문해 권혁주 환경국장, 유정수 청소년자원과장과 함께 수원시 자원회수시설(영통소각장) 이전 추진 현황을 논의했다.현재 영통소각장 이전 문제는 2023년 세 차례 진행된 입지 후보지 공모가 모두 무산되면서 대체 부지 선정이 난항을 겪고 있다. 수원시는 지난해 3월 사전 조사 용역을 발주해 자체 부지 발굴에 착수했고, 2025년 12월 입지평가위원회 구성 및 후보지 압축, 2026년 7월 최종 후보지 선정을 목표로 절차를 진행 중이다.이날 면담에서 이호동의원은 “영통소각장 이전은 영통주민뿐만 아니라 수원시민의 오랜 숙원이며, 이미 시민의 압도적 지지로 이전이 확정된 사안”이라며 “민선 8기 핵심 공약인 만큼, 흔들림 없는 추진이 이뤄져야 한다”고 강조했다.또한 이 의원은 “수년간 영통소각장을 둘러싼 우려와 갈등이 누적돼 왔고, 당초 예정보다 진척이 더딘 데다가 행정의 소통이 미진해 우려 섞인 시선을 보내는 시민 여러분들이 많다”며 “이를 불식시키고 신속한 이전을 완수하기 위해서는 시민을 대상으로 이전 경과를 그때그때 설명해 주실 필요가 있다”고 밝혔다.이에 대해 권혁주 환경국장은 “올해 용역이 마무리되는 대로 후보지 주민대표가 참여하는 입지선정위원회를 구성할 계획”이라며 “1월부터는 수원시 44개 동을 직접 방문해 설명회를 열고, 시민들과의 소통에 적극 나서겠다”고 설명했다.끝으로 이호동 의원은 소각장 이전 과정에서의 지역 형평성과 주민 피해 문제도 지적하며, “영통소각장 이전은 오랜 기간 시민이 감내해온 사안인 만큼 간접영향권 확대 등 정당한 보상과 현실적인 지원책이 반드시 마련돼야 하고 이를 위한 수원시 집행부 발의 조례 제정 등이 이뤄져야 한다”고 강조했다.한편 이호동 의원은 2023년 경기도의회 제367회 임시회 도정질문에서 영통소각장의 신속하고 확실한 이전을 경기도에 공식 요구하며, 부지 선정 지연에 따른 주민 피해와 행정 공백을 강하게 지적한 바 있다.또한 이후에도 현장 점검, 관계자 면담 등 다양한 의정활동을 통해 영통소각장 이전 문제 해결을 위한 지속적인 역할을 이어오고 있다.온라인뉴스팀