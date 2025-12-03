이영희 경기도의원, ‘경기소방 역사·문화 플랫폼’ 조성 나선다

이미지 확대 2일 ‘경기도 소방 역사 자료의 관리와 활용 방안 연구’ 최종보고회를 개최한 ‘경기소방 문화유산 연구회’ 이영희 회장과 연구회 의원, 소방관계자, 자문위원이 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 의원 연구단체 ‘경기소방 문화유산 연구회(회장 이영희)’는 2일 ‘경기도 소방 역사 자료의 관리와 활용 방안 연구’ 최종보고회를 열고 경기도 소방 역사자료의 체계적 관리·보존·활용 방안을 제시했다.보고회에는 연구회 회장인 이영희 의원(국민의힘, 용인1)을 비롯해 강웅철·이학수·정하용·지미연 의원, 경기도 소방재난본부 화재행정과 오광룡 팀장 및 담당자, 경기소방역사 자문위원회 이찬·허세창·임종관 위원 등이 참석해 연구 결과와 향후 정책 방향을 논의했다.이번 연구는 2024년 12월 개관한 경기소방역사사료관의 공공성과 전문성을 강화하고, 소방 역사자료의 표준화된 관리체계를 마련하기 위해 2025년 8월 5일부터 4개월 동안 진행됐다. 책임연구는 장안대학교 노무라 미치요 교수가 맡았으며, 국립경국대학교 김유진 교수도 연구진으로 참여했다.최종보고회에서는 연구진이 ▲경기 소방 역사자료 실태조사, ▲유물 관리 기준, ▲수장고 운영·보존 체계 정립, ▲사료관의 기획전·교육 프로그램 강화, ▲디지털 홈페이지 구축 필요성 등을 주요 성과로 발표했다.특히 연구진은 현재 임의 규정에 머무른 사료관 설치·운영 조항을 ‘하여야 한다’라는 의무 규정으로 강화하고, “기록–보존–전시–교육”이 연계된 통합 관리체계 구축의 필요성을 강조했다. 또한, 연구진은 유물의 수집·등록·보존·활용 과정을 표준화할 수 있도록 소방유물 관리대장과 수장고 운영 근거를 조례에 명시하고, 현행 소방역사 자문위원회를 역사·민속·전시·유물보존 등 다양한 분야 전문가가 참여하도록 확대하는 개편 방안도 제안했다.이영희 의원은 “경기도 소방은 수십 년 동안 도민의 생명과 안전을 지켜온 소중한 역사를 가지고 있다”라며 “이 역사를 정확히 기록하고 보존하는 일은 단순한 유물 관리가 아니라, 경기도 안전정책의 기반을 더욱 튼튼하게 만드는 과정”이라고 강조했다.이어 이 의원은 연구 결과를 토대로 한 제도 정비 계획도 밝혔다. “연구에서 제안된 운영체계 개선과 유물의 수집·보존·관리·활용 기준, 행정·재정 지원 근거를 반영한 「경기도 소방유물 연구 및 보존에 관한 조례」 전부개정안을 12월 중 발의하겠다”며, “사료관이 전문성과 공공성을 갖춘 ‘경기소방 역사·문화 플랫폼’으로 자리매김할 수 있도록 의회가 책임 있게 뒷받침하겠다”고 말했다.개정된 조례안은 오는 12월 15일 상임위원회 심사, 18일 본회의 의결 후 즉시 시행된다.온라인뉴스팀