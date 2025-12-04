윤충식 경기도의원, ‘포천 교육협력 지역협의회’ 주재... 공유학교 및 미래교육 정책 심의

이미지 확대 윤충식 의원과 ‘2025 제5회 포천 지역교육협력 지역협의회’ 위원들이 포천 지역 학생들의 교육 협력 강화를 다짐하며 기념촬영을 하고 있다(사진=경기도의회)

이미지 확대 윤충식 의원이 ‘2025 제5회 포천 지역교육협력 지역협의회’를 주재하며 위원들과 공유학교 운영, 미래교육협력지구 정책 등 폭넓은 교육 정책 방향을 논의하고 있다(사진=경기도의회)

경기도의회 윤충식 의원(국민의힘, 포천)이 12월 3일 포천교육지원청에서 열린 ‘2025 제5회 포천 지역교육협력 지역협의회’에 위원장으로 참석해 공유학교 운영 계획과 2026년 미래교육 정책 변화 방향 등 포천 교육 현안 전반을 심도 있게 논의했다.이번 협의회는 지역 교육 발전의 주요 현안을 논의하고 지역사회와 학교 간의 협력을 강화하기 위해 마련됐으며, 위원장인 윤충식 의원의 주재 아래 포천교육지원청, 포천시청, 지역 학교 교장 및 교사, 마을 교육 공동체 대표 등 13명의 위원이 참석했다.협의회는 주요 안건으로 공유학교 운영 계획 외에 2026년 경기공유학교 및 미래교육협력지구 정책 변동 사항 안내 및 기타 질의응답 등 폭넓은 교육 정책 내용을 다뤘다.윤충식 의원은 “오늘 협의회는 포천 지역 학생들의 교육 선택권을 넓히고, 지역 특색을 살린 공유학교 운영을 통해 교육 만족도를 높이는 데 매우 중요한 자리”라고 밝혔다.윤 의원은 “학교와 지역사회 기관, 전문가가 함께 힘을 모아 공교육의 빈틈을 채우고, 포천 학생들이 행복하게 성장할 수 있는 미래 교육 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 다짐하며 협의회를 마무리했다.온라인뉴스팀