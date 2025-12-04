김규창 경기도의회 부의장, 해병대사령부 공식방문... “경기-해병대 상시 교류체계 구축해 사기 높일 것”

이미지 확대 김규창 부의장이 해병대사령부를 방문해 주일석 해병대사령관과 면담하며 경기도와 해병대 간 정례적인 교류 방안을 논의하고 있다(사진=경기도의회)

이미지 확대 김규창 부의장을 비롯한 방문단이 해병대사령부 내 전시공간을 둘러보며 해병대의 역사와 활동을 살펴보고 있다(사진=경기도의회)

경기도의회와 경기도청 해병대전우회가 2일 해병대사령부를 방문해 모군(母軍)과의 우의를 다지고, 경기도와 해병대 간 정례적인 교류를 제안했다.이번 방문에는 김규창 경기도의회 부의장(여주2), 이영주 의원(양주1), 김일중 의원(이천1)을 비롯해 경기도의회와 경기도청 소속 해병대 출신 공직자들이 함께했다. 해병대 측에서는 주일석 해병대사령관과 참모장을 포함한 주요 간부들이 참석해 방문단을 환대했다.환영 인사 후 진행된 접견에서 양측은 우호와 협력에 대한 환담을 나눴다. 주일석 해병대사령관은 “경기도의 관심과 성원이 해병대에 큰 힘이 된다”며, “맡은 임무에 더욱 충실할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.김규창 부의장은 위문금을 전달하며 “해병대원들의 헌신 덕분에 국민과 지역사회가 안심할 수 있다”며, “경기도의회와 해병대의 협력을 강화하고, 이러한 만남이 정례화되도록 노력하겠다”고 감사와 격려의 뜻을 전했다.이어 김 부의장을 비롯한 해병전우회원들은 해병대 장병들을 격려하고, 향후 안보 교육 강화와 민·군 협력 활성화 방안에 대해 논의를 나눴다.온라인뉴스팀