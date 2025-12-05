박명숙 경기도의원, ‘달달버스’와 함께 양근대교·양동 일반산업단지 현장 점검

이미지 확대 4일 김동연 경기도지사의 민생현장 투어 ‘달달버스’와 함께 양근대교 건설공사 현장을 찾은 박명숙 의원이 관계자들과 함께 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 4일 양평 양근대교 건설공사 현장주민설명회에서 박명숙 의원이 김동연 경기도지사와 관계자, 주민들과 함께 ‘양근대교 건설공사 신속추진’을 외치며 조속한 교통망 확충과 지역 발전을 촉구하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 박명숙 의원(국민의힘, 양평1)은 4일 김동연 경기도지사의 민생현장 투어 ‘달달버스’ 일정에 동행해 국지도 98호선 양근대교 건설공사 주민설명회와 「양동 일반산업단지 지정 성과보고회」에 잇따라 참석해 양평 교통망과 지역산업 기반을 종합 점검했다.먼저 양평도서관에서 열린 「양근대교 건설공사 현장주민설명회」에서는 양근대교 확장사업의 추진 경과와 향후 일정, 공사 과정에서의 교통대책 등을 설명했다. 양근대교는 양평읍과 강상면을 잇는 국지도 98호선 구간으로, 주말·출퇴근 시간대 상습 정체와 교통사고 우려가 끊이지 않았던 구간이다.양근대교 건설공사는 기존 2차로 교량 옆으로 2차로를 추가 신설해 왕복 4차로로 확장하는 사업으로, 경기도는 총사업비 약 587억 원 규모로 이 사업을 추진한다. 경기도는 2026년 2월 착공, 2030년 2월 준공을 목표로 하고 있으며, 광주–양평(10.4㎞), 강하–강상(6.32㎞) 등 국지도 98호선 연계구간을 2031년까지 단계적으로 완성한다는 계획이다.박명숙 의원은 “양근대교는 중부내륙고속도로, 수도권 제2순환고속도로, 제2영동고속도로 교통이 한꺼번에 몰리는 곳으로 양평 주민들이 가장 먼저 호소해 온 상징적인 교통 병목”이라며 “교차로 개선, 접속도로 정비, 보행자 안전시설 확충 등 주변 교통환경 전반을 묶어서 보는 종합대책이 필요하다”며 공사 설계 단계부터 안전과 주민 불편 최소화를 반영할 것을 주문했다.달달버스는 양근대교 설명회를 마친 뒤 양동문화센터에서 열린 「양동 일반산업단지 지정 성과보고회」에 달려와 양평군 첫 일반산업단지 조성 계획과 향후 추진 방향을 점검했다. 양동 일반산업단지는 자연보전권역 규제로 그동안 제대로 된 산업단지를 만들기 어려웠던 양평의 여건을 고려해 경기동부 SOC대개발의 일환으로 추진 중이다.양동 일반산업단지는 양평군 양동면 일원에 총 58,306㎡ 규모로 조성되며, 이 중 38,052㎡를 산업시설용지로 계획했다. 총사업비는 238억 원으로 이 가운데 양평군이 37억 원을 지원하고 경기도주택도시공사(GH)와 양평군이 공동 시행자로 참여한다. 사업기간은 2024년부터 2030년까지다.박명숙 의원은 “양평군은 자연보전권역 규제와 산업단지 부족으로 기업을 모시고 오기도 일자리를 만들기도 쉽지 않은 구조였다”며 “양동 일반산업단지는 이런 한계를 조금씩 넘어 기업이 들어오고 일자리가 생길 수 있는 ‘양평 첫 일반산업단지’라는 점에서 의미가 크다”고 평가했다.마지막으로 “양근대교 확장과 양동 일반산업단지가 함께 완성되면 양평의 교통과 산업, 지역경제가 한 단계 더 나아갈 수 있다”며 “도의회에서도 예산과 사업 추진 과정을 끝까지 챙겨 군민들께 약속드린 변화를 반드시 만들어 가겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀