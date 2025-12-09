윤태길 경기도의원 “혈세 낭비 ‘경기GTV’ 전액 삭감 칼 빼들었다... 공식 채널로 통합해야”
2025-12-09
경기도의회 보건복지위원회 윤태길 의원(국민의힘, 하남1)은 12월 8일 2026년 경기도 예산안 심사에서 대변인실이 운영하는 유튜브 채널 ‘경기GTV’의 중복 투자를 질타하며, 예산 전액 삭감과 채널 통합을 강력히 촉구했다.
윤 의원은 “현재 경기도는 ‘경기GTV(대변인실)’와 ‘경기도청 공식 유튜브(홍보기획관)’를 별도 운영하며 예산과 행정력을 이중으로 낭비하고 있다”며 “비슷한 성격의 채널 난립은 도민 혼란만 가중시킬 뿐이다”라고 지적했다.
특히 윤 의원은 ‘경기GTV’의 저조한 효율성을 꼬집으며 “지난 6년간 3900여 개의 영상을 쏟아냈지만, 평균 조회수는 2000회 미만에 그치고 있다”며 “도민이 보지 않는 영상을 양산하는 전형적인 ‘보여주기식 행정’이다”라고 강하게 비판했다.
이어 윤 의원은 “민생·복지 예산이 삭감되는 긴축 기조 속에서 효율성 없는 홍보 채널에 수억 원을 쓰는 것은 납득하기 어렵다”며 “두 채널을 ‘경기도청 공식 채널’로 단일화한다면 구독자 24만 명 규모의 파급력 있는 소통 창구가 될 것이다”라고 대안을 제시했다.
끝으로 윤 의원은 “재정 건전성 확보와 정책 홍보의 집중을 위해 2026년 경기GTV 운영 예산 2억 7백만 원을 전액 삭감하고, 즉각적인 채널 통합에 나서야 한다”고 집행부에 요구했다.
