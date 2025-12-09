메뉴
황세주 경기도의원 “복지정보안내도우미 사업, 내년에도 이어가야”

수정 2025-12-09 15:35
입력 2025-12-09 15:35
이미지 확대
황세주 의원이 8일, 수원시 팔달구 소재 이비스 앰배서더 수원 니스홀에서 ‘2025년 복지정보안내도우미 성과보고회’에 참석해 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)
황세주 의원이 8일, 수원시 팔달구 소재 이비스 앰배서더 수원 니스홀에서 '2025년 복지정보안내도우미 성과보고회'에 참석해 축사를 하고 있다.(사진=경기도의회)


황세주 경기도의원(더불어민주당, 경기도의회 보건복지위원회, 비례대표)이 경기도사회서비스원이 추진 중인 ‘복지정보안내도우미’ 사업의 성과를 격려하며, 내년에도 사업이 연속성 있게 추진될 수 있도록 지원하겠다는 뜻을 밝혔다.

지난 8일 수원시 팔달구 이비스 앰배서더 수원 니스홀에서 <2025년 복지정보안내도우미 성과보고회>가 개최됐다. ‘복지정보안내도우미’ 사업은 경기도사회서비스원이 추진하는 현장 중심 복지 연계사업이다. 이 사업은 2024년 4개 시군에서 시범사업을 성공적으로 마쳤으며, 올해는 고양·성남·안산·안성·부천·수원·남양주 등 7개 시군으로 확대해 본격 운영했다.

이번 성과보고회에서는 사업 추진 현황 보고, 참여자의 활동 소감 발표, 그리고 우수 참여자 표창 등이 진행됐다.

이미지 확대
황세주 의원이 ‘2025년 복지정보안내도우미 성과보고회’에서 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)
황세주 의원이 '2025년 복지정보안내도우미 성과보고회'에서 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


이 자리에서 황 의원은 “복지정보안내도우미 사업은 올해 9월 기준으로 5700여 개 시설을 방문하고, 2만 8000여 명을 상담해 3300건의 서비스를 연계하는 의미 있는 성과를 만들었다”며, “안성시행정동우회를 포함해 7개 시군에서 참여해 준 70명의 도우미 여러분께 깊이 감사드린다”고 밝혔다.
이어 황 의원은 “지난 11월 해당 사업이 예산 삭감으로 중단될 위기에 놓였으나, 경기도의회 보건복지위원회가 예산을 원상복구해 사업을 지켜냈다”며, “아직 예산 심의가 최종 마무리되지 않았지만, 내년에도 복지정보안내도우미 사업이 지속될 수 있도록 끝까지 노력하겠다”고 강조했다.

온라인뉴스팀
