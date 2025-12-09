김진경 경기도의회 의장, 경기도 중고차 딜러협회 등과 매매 전문 자격제 논의

이미지 확대 김진경 의장이 9일 경기도 중고차 딜러협회 관계자들과 간담회를 갖고, 무자격 브로커와 허위·과장 매물로 인한 소비자 피해를 줄이기 위한 중고차 매매 전문 자격제 관련해 현장의견을 청취하고 있다.(사진=경기도의회)

이미지 확대 김진경 의장이 정기열 전 도의회 의장, 김지호 경기도 중고차 딜러협회장 등과 함께 중고차 매매 전문 자격제도 도입 필요성에 대해 의견을 나눈 뒤 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김진경 경기도의회 의장(더민주·시흥3)은 9일 경기도 중고차 딜러협회, 정기열 전 도의회 의장과 면담하고, 경기도 중고차 매매 전문 자격제도(라이선스) 도입 필요성에 대한 현장의 의견을 청취했다.김 의장은 이날 의장 집무실에서 김지호 경기도 중고차 딜러협회장, 정 전 의장으로부터 ‘경기도 중고차 시장 실태조사 및 라이선스 도입을 위한 연구용역 제안서’를 전달받고, 중고차 시장 개선 방안을 논의했다.무자격 브로커, 허위·과장 매물로 인한 소비자 피해 증가, 체계적 교육 부재 등 중고차 판매 시장에 여러 구조적 문제가 불거져 온 가운데 중고차 판매업에도 라이선스를 도입, 시장의 전문성과 투명성을 강화하자는 취지다.김 협회장은 이 자리에서 “현재의 등록제만으로는 전문성 확보가 어렵고 무자격자 난입을 막지 못하고 있다”며 “부동산 시장의 공인중개사 제도처럼 중고차 분야에도 라이선스를 도입해야 공정한 시장 질서가 확립될 수 있다”고 건의했다.이에 김 의장은 “중고차 매매 과정에서 도민 피해를 최소화하고, 중고차 시장의 신뢰성을 높이기 위해서는 전문성 제고가 필요하다는 데 공감한다”며 “제도 도입의 타당성과 실효성을 검토할 수 있도록 연구용역 제안을 적극 살펴보겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀