홍원길 경기도의원, 복지·교통·건설 분야 전반의 예산 축소 및 정책 불일치 문제 강하게 지적

이미지 확대 홍원길 의원이 10일 예산결산특별위원회에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 예산결산특별위원회 홍원길 의원(국민의힘, 김포1)이 10일 제387회 정례회 제3차 예산결산특별위원회 보건복지위원회ㆍ농정해양위원회ㆍ건설교통위원회 소관 예산을 심사하고 분야별 핵심 현안과 예산의 적정성에 대해 집중 질의했다.먼저, 홍 의원은 대한노인회 경기도연합회 소속 44개 지회의 지회장들이 노인 권익 보호, 복지 증진, 일자리 창출 등 다양한 역할을 담당하고 있음에도 2026년 예산에서 지회장 활동비가 전년 대비 동결된 점을 지적했다. 그는 “어르신들과의 소통 창구로 가장 앞에서 활동하는 분들임에도 현장의 업무량과 책임을 고려한 지원인지 다시 살펴봐야 한다”며 현실을 반영한 활동비 조정 필요성을 강조했다.이어 홍 의원은 교통국을 대상으로는 경기도 버스 운수종사자가 약 9000명이나 부족한 심각한 인력난 문제를 지적했다. 그는 “경기도와 서울 간 임금 격차로 인해 이직이 발생하는 구조적 문제가 해결되지 않고 있다”고 언급했다. 그러면서 “버스 운수종사자 양성도 중요하지만 처우와 임금 문제 개선을 통해 인력이 서울로 유출되지 않고 경기도민을 위한 ‘발’ 역할을 안정적으로 수행하는 것이 중요하다”고 강조했다.건설국 질의에서는 김포 지역구 의원으로서 일산대교 무료화 추진 상황을 언급했다. 그는 “국비도 없고 시ㆍ군 협의도 미흡한 가운데 상임위에서도 ‘국ㆍ시비 확보 후 도비 집행 가능’이라는 조건을 달아 예산이 편성된 현실이 매우 안타깝다”고 말했다. 이어 “이 사업과 관련해서 정부, 경기도, 관련 3개 시가 각각 다른 방향을 바라보며 추진하고 있어 사실상 컨트롤타워가 부재한 상황”이라고 강하게 지적하며 면밀한 재논의를 촉구했다.끝으로 홍 의원은 “2026년도 예산은 도민의 삶과 직결되는 만큼 현장의 수요와 정책 취지가 정확히 반영되어야 한다”며 “앞으로도 도민 중심의 예산을 편성하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀